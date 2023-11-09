違停記點新制擬暫緩！路權團體批朝令夕改 不排除上街頭

違停新制加嚴成戰場，交通部擬維持罰款，但暫緩記點，年底前完成畫設10%黃線後再恢復，預計今宣布初步規畫。行人零死亡推動聯盟等路權團體不滿朝令夕改，今籲交通部守住底線「人命安全不該走回頭路」，並說清如何偕同地方完成，更要交通部長王國材若扛不住壓力，自行下台，聯盟也不排除再發起街頭抗議活動。

今年6月30日起，《道路交通安全管理處罰條例》新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月。職業駕駛憂心生計向民代陳情，日前發動計程車包圍交通部抗議；支持交通改革者則認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿4個月之際，再掀論戰。

王國材昨對外鬆口，在畫設黃線臨停區等配套尚未妥適前，考量職業駕駛人因易集滿12點，遭吊扣駕照，基於其生計考量，因此擬先暫緩記點，已請22縣市政府在每100至150公尺紅線，畫設10%黃線臨停區域，今年底完成畫設後再恢復記點，違規罰款則維持。

不滿交通部有意暫緩違停記點新制，行人零死亡推動聯盟等路權團體，以及關注交通改革的網紅Cheap等人，今天下午召開記者會。

網紅Cheap表示，交通部沒做好道路工程，反而像在看兩個民團吵架，拋出的暫緩說極為粗糙，細項沒講清楚，亦無時間點，王國材看起來像丟議題、測風向。

行人零死亡推動聯盟代表羅宜表示，路權團體能理解職業駕駛人團體訴求工作權受擠壓；然而，交通部在擬定暫緩過程中，應納入各個用路人團體建議，所有意見都要涵蓋其中，不該流於讓民間角力。

他質疑，交通部缺乏通盤視野，道路用路人流於對立，正視政府數十年忽略道路工程，暫緩要有更多配套，尤其地方政府執行畫設黃線，又要花多少時間？

台灣交通安全協會監事黃飛發表示，路側停車是根源問題，長年變成私人運具停車場，因問題存在，讓執法人員模糊解釋這些空間，不斷擴大解釋產生亂源，交通部卻選擇迴避逃避問題，無助解決台灣交通亂象。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，職業駕駛人工作需求及用路交通需求，是否能均衡，代表交通部沒協調就上路，除了職業駕駛人要承擔特別法律責任，包括搭車的乘客也要遵守，政府應加以宣導。

台灣機車路權促進會黃柏岳說，配套措施沒做好，沒辦法支持暫緩記點措施，籲交通部力守底線。