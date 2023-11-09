政院核定營養法 中研院學者：樂見但盼細修這2點

行政院今核定「營養及健康飲食促進法」，將送立院審查。營養學界催生該法案超過40年，因朝野並無共識，立法過程延宕至今。國民營養健康狀況變遷調查推手、中研院生醫所特聘研究員潘文涵說，過去營養學界提出許多版本草案，歷經多次修訂，本次通過的版本「宣示性」成分居多，但仍樂見國民營養法邁出第一步，希望未來以此基礎持續修訂，讓法案更臻完美，尤其營養調查財源、營養師人力配置，建議有更細節的規範。

潘文涵說，國民營養法除規範健康促進教育相關事項，國民營養監測、營養師人才培育及配置也是重點，期待有了法源，未來行政院能穩定撥款支持，了解國民營養狀況才能對症下藥，制定營養促進策略。

營養師人數明顯少於醫事人員，這是過去各界重視醫學大於營養所致，潘文涵指出，但高齡化社會中的慢性疾病，許多都要生活型態調整，才能維持病情穩定，應設法增加營養師人數。

潘文涵表示，過去在台灣，營養學不像醫學受到各界重視，但營養卻是守護國人健康、落實前端疾病預防的重要環節，世界各國早在三、四十年前就有類似法案，國內營養界也在當時開始倡議，應設立「國民營養法」，期待藉此讓預防觀念深入民間，讓民眾了解健康、營養能夠避免疾病惡化至無法回覆的地步。

1982年，行政院衛生署（現為衛福部）就討論制定「國民營養法草案」，然因各界並無共識，法案至今才有進展。潘文涵表示，營養界樂見行政院核定「營養及健康飲食促進法」，邁出立法的第一步，期待送至立院後，朝野盡快達成共識。另外，本次法案內容屬「宣示性法案」，意即施行細節著墨較少，多規範原則性事項，盼未來以此法案為基礎，能夠持續修訂，讓內容更臻完善。

潘文涵說，營養法應規範的內容，包括「民眾教育」、「團膳規範」、「營養監測」等，內容相當全面。尤其是營養監測，能夠知道國民營養狀況的問題癥結，進而對症下藥，推動健康飲食促進。從改制前衛生署食品衛生處，改制後衛福部食藥署、國健署，均支持國民營養調查推動，但期間一度傳出要暫停施行，在學界積極倡議後，才持續推行。

潘文涵表示，國民營養調查施行近30年，期間雖未中斷，但經費來源並不穩定，對此政府也很難為，必須面對國家財政整體考量，以及立法院刪預算等情況，希望國民營養法未來正式通過、賦予法源依據後，國家能穩定編列經費，落實國民營養調查。

另外，國內每年新增9000餘名營養師，但從業人數仍遠低於各職類醫事人員。潘文涵說，早期國民營養法草案版本，有將醫院、機關等營養師人數配置，以及從業獎勵機制等列入，但本次法案並無相關規定。

對此，潘文涵說，高齡化社會來臨，高血壓、糖尿病等慢性病，醫師多要求進行3個月的「生活型態療法」再開始用藥，因營養師人數有限，醫師多要求病人自行回家調整飲食，未來應增加營養師數量，讓其加入慢性病防治行列，將有助減少用藥，甚至罹病初期的病人，有機會恢復健康狀況，例如開業醫師在第一線維護社區民眾健康，診所應該與營養師配搭。