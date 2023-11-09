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健康飲食促進法 將制定攝取基準

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院9日通過《營養及健康飲食促進法》，將制定飲食建議攝取基準。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院9日通過《營養及健康飲食促進法》，將制定飲食建議攝取基準。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

政府要立法推廣何謂「健康飲食」！衛福部9日通過《營養及健康飲食促進法》草案，將立法規範推廣健康飲食、訂定人民營養建議攝取基準與推廣健康飲食教育。針對本報記者詢問，營養午餐將會如何規範？衛福部次長周志浩回應說，營養午餐在《學校衛生法》有相關規定，但會與教育部配合，調整合作社飲食。

營造健康飲食文化

衛福部國健署署長吳昭軍表示，希望透過本次立法，建構健康飲食支持環境、保障健康飲食的選擇機會、確保飲食與營養資訊的透明化、有系統地推動飲食與營養教育，及營造正向健康的飲食文化。

吳昭軍指出，有鑑於日本、韓國、美國及其他先進國家，已就人民營養狀況監測、健康飲食環境改善、營養及健康飲食教育之提升等，制定營養及健康飲食相關法律規範，為增進人民健康，參酌國際間立法例，擬具我國《營養及健康飲食促進法》草案

獎勵建構健康飲食

法案包括四大重點，包含：一、完備行政支持系統：明定各級主管機關之職責及分權，專責單位或人員於社區辦理營養及健康飲食促進工作，於社區導入營養教育；二、確保健康飲食：完備營養調查等基礎資料及研究，訂定人民營養及飲食建議攝取基準，營養納入社會救助補助計畫等。

三、營造健康飲食支持環境：輔導研發健康飲食；營養及健康飲食教育納入相關人員之在職訓練或繼續教育課程，並獎勵政府機關（構）、社會福利機構、學校等建構健康飲食環境；四、推動營養及健康飲食教育：鼓勵辦理營養及健康飲食教育，並列入機關（構）、學校、幼兒園、民間機構或法人之評鑑或輔導項目。

調整校內飲食

由於各界期待《營養午餐專法》已久，本報記者詢問此法對學校營養午餐是否會有拘束力？周志浩回應說，營養午餐已有《學校衛生法》規定相關規範，但未來會與教育部合作，調查校園內飲品與點心販售的營養基準，評估幼兒園餐點內容等方式，讓學童的營養能被照顧。

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健康飲食 營養午餐 衛福部

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