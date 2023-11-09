快訊

盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

祈錦鈅生了！煎熬2天「痛如十根肋骨一起斷」 順利生下寶寶

營養法推動40年 前公會理事長：全台社區營養師僅60人

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
行政院通過「國民營養法及飲食促進法」草案，目前社區營養師僅60人，法案通過後預計增加到126人，但離365位的目標仍遠。記者林澔一/攝影
行政院通過「國民營養法及飲食促進法」草案，目前社區營養師僅60人，法案通過後預計增加到126人，但離365位的目標仍遠。記者林澔一/攝影

國民營養法推動40年，行政院會今日通過「營養及健康飲食促進法」草案審查，並送進立法院。營養師公會全國聯合會前理事長金惠民表示，國人不健康餘命仍長，食品營養是相當前端的預防作業，立法以前營養師就已進入社區照顧失智長者，目前社區營養師僅60人，法案通過後預計增加到126人，且不僅社區，大公司若每天有500人以上用餐，也應該聘請專職營養師把關食材安全、營養。

「飲食健康大家都知道，但該怎麼做卻需要營養師的專業。」金惠民指出，普遍來看民眾都想要吃得健康，但很多時候卻不知道「該怎麼買、該去哪買」，因為台灣食品營養標示的訊息不夠充足，日本十幾年前就已推動營養訊息標示，如今早已行之有年。

金惠民說，國外每5萬人要有一位社區營養師，在社區內負責監測食品營養、安全，辦理相關資訊講座等等，目前全台社區營養師人數60人，隨著法案推動明年預計擴編至126人，但跟國健署預計「全台365個鄉鎮都有一位營養師」的目標還有一大段距離。

近年來隨著人口老年化，照護機構人力愈來愈吃緊，但人力卻沒有補足，營養師也是其一。金惠民表示，過去台灣營養師有7、8成都在醫院端執業，但職場環境不好，令許多營養師最後選擇離開，選擇兼職方式執業，現在已降低到3、4成；部分營養師則到長照機構中服務，但目前仍是所有營養師分布中占比最少的，但長照機構相當需要營養師，但本次立法似乎沒辦法解決這樣的狀況。

金惠民指出，台灣每年有9000多位營養師考取證照，人數相當龐大，但營養師的養成更仰賴「職場訓練」，不只社區、學校需要營養師，只要常態性每天超過500人用餐的公司、工廠，就應該設置營養師，不只是開菜單，還要負責食材採購，在有限的伙食費內，用最少成本買到最安全的食材，擔任食物供應鏈的經理。立法後有正式的資金投入，才能將國民對於健康營養的識能提升，讓營養師走入民眾的生活中，確保飲食安全、健康。

營養師 健康飲食 食材

延伸閱讀

推動40年營養法終出爐 營養師：學界不滿意 但已是第一步

社區設車擋阻車入擾民 新竹市府要求拆：開放空間、不符法規

瑪西社區礦坑文化成旅遊亮點 獲基隆金牌農村賽金牌獎

減肥吃「這些澱粉」都有助燃脂！盤點5類助燃脂澱粉，玉米、地瓜都上榜

相關新聞

超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在...

台北門戶軸線翻轉！南港轉運站2030規模超越北車轉運站

為了紓解外縣市國道客運進入台北市中心的交通壓力，台北市政府規畫有五大轉運站，其中南港轉運站商三站的南港之星公辦都更案今天...

臭蟲危機蔓延國際 專家提醒出國旅遊注意這2件事

臭蟲近期造成歐洲多國以及韓國爆發蟲害，許多公共場所、交通工具都出現其蹤跡。中興大學昆蟲系教授杜武俊說，台灣雖然有零星案例...

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

名醫整理「看診十不」快筆記！敲門、錄影音都是大忌

每個人都有就醫經驗，不過包含敲門、順便幫親友領藥、不要詢問手機等，其實都犯了看診大忌！「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。