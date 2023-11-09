營養法推動40年 前公會理事長：全台社區營養師僅60人

國民營養法推動40年，行政院會今日通過「營養及健康飲食促進法」草案審查，並送進立法院。營養師公會全國聯合會前理事長金惠民表示，國人不健康餘命仍長，食品營養是相當前端的預防作業，立法以前營養師就已進入社區照顧失智長者，目前社區營養師僅60人，法案通過後預計增加到126人，且不僅社區，大公司若每天有500人以上用餐，也應該聘請專職營養師把關食材安全、營養。

「飲食健康大家都知道，但該怎麼做卻需要營養師的專業。」金惠民指出，普遍來看民眾都想要吃得健康，但很多時候卻不知道「該怎麼買、該去哪買」，因為台灣食品營養標示的訊息不夠充足，日本十幾年前就已推動營養訊息標示，如今早已行之有年。

金惠民說，國外每5萬人要有一位社區營養師，在社區內負責監測食品營養、安全，辦理相關資訊講座等等，目前全台社區營養師人數60人，隨著法案推動明年預計擴編至126人，但跟國健署預計「全台365個鄉鎮都有一位營養師」的目標還有一大段距離。

近年來隨著人口老年化，照護機構人力愈來愈吃緊，但人力卻沒有補足，營養師也是其一。金惠民表示，過去台灣營養師有7、8成都在醫院端執業，但職場環境不好，令許多營養師最後選擇離開，選擇兼職方式執業，現在已降低到3、4成；部分營養師則到長照機構中服務，但目前仍是所有營養師分布中占比最少的，但長照機構相當需要營養師，但本次立法似乎沒辦法解決這樣的狀況。

金惠民指出，台灣每年有9000多位營養師考取證照，人數相當龐大，但營養師的養成更仰賴「職場訓練」，不只社區、學校需要營養師，只要常態性每天超過500人用餐的公司、工廠，就應該設置營養師，不只是開菜單，還要負責食材採購，在有限的伙食費內，用最少成本買到最安全的食材，擔任食物供應鏈的經理。立法後有正式的資金投入，才能將國民對於健康營養的識能提升，讓營養師走入民眾的生活中，確保飲食安全、健康。