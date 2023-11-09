入冬後…全家「咳不停」？醫揭「免疫破防」3元凶

時序入冬，目前仍處流感流行期，流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，台中診所醫師施勝桓發現，近期因上呼吸道疾病就診人數多，診間就診病患「咳不停」，除了多種病毒流行外，還有長新冠後遺症，加上空汙等，病患出現咳、喘等，甚至有大人、小孩「全家皆咳」。

台中市衛生局說明，目前仍處流感流行期，根據疾管署近3周(第42周至44周，期間為10月15日至11月4日)流感門急診就診人次統計如下，門診類流感就診人次分別為1萬1246(1.53%)、1萬140(1.47%)、9592(1.45%)；急診類流感就診人次分別為801(4.45%)、784(4.23%)、807(4.26%)，全國與台中市類流感門急診就診人次呈現緩降趨勢。

開業小兒科醫師施勝桓說，新冠疫情解封後、免疫負債來襲，流感、副流感、呼吸道融合病毒RSV、腸病毒以及腺病毒「五毒齊發」，加上長新冠後遺症，以及近期空汙，以台中市今天市區呈現對敏感族群不健康的橘色警戒，市區天空一片霧茫茫，出現咳的患者增加。