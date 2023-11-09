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心臟3條血管阻塞 嘉基引進全動脈繞道手術救命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉基引進「全動脈繞道手術」，上午邀請術後康復的陳姓患者（右二）分享。圖／嘉基提供
嘉基引進「全動脈繞道手術」，上午邀請術後康復的陳姓患者（右二）分享。圖／嘉基提供

56歲陳姓男子因突然胸悶冒冷汗，到嘉基求診，心臟血管內科醫師依其三高與心肌梗塞病史，疑心肌梗塞，安排心導管檢查，發現三條血管嚴重狹窄，建議「全動脈繞道手術」，術後恢復相當好，當天晚上就拔管自主呼吸，約1周順利出院。

衛福部去年國人死因統計，心臟疾病死亡約2.3萬人，嘉基引進「全動脈繞道手術」，上午邀請陳姓患者現場分享，醫師指出，全動脈繞道手術不僅縮短術後恢復時間，對於病患來說血管通暢度更好，是心臟手術的一項新選擇。

心臟血管內科主任蔡翰林醫師說，有些民眾年長受飲食及生活習慣影響，冠狀動脈血管壁逐漸堆積脂肪及膽固醇，形成堵塞物導致血管變窄、血流量降低、心臟供血及養分不足，容易造成胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、噁心嘔吐及感到疲倦虛弱，都可能心肌梗塞的症狀，要盡速就醫。主要治療方式以心導管支架手術及繞道手術。

傳統繞道手術取用胸腔內乳動脈，及腿部大隱靜脈做繞道手術，因大隱靜脈通暢度較差，超過一半以上病人，10年後會發生繞道血管阻塞，需再施行心導管手術。

全動脈繞道手術是近年用於治療冠狀動脈疾病的手術，手術方式是取出患者身體其他部位（例如胸部、手臂）的健康動脈血管 (稱為移植血管)，作為橋梁搭建在冠狀動脈上，以繞過阻塞的血管。這樣可以恢復心臟血流，改善心臟供血問題。

對冠狀動脈狹窄或阻塞超過70%患者，全動脈繞道手術可提供相對靜脈繞道較佳的長期暢通率，降低心血管疾病死亡率，增加心肌的血流，減少心肌缺血和心臟病發生的風險。嘉基是國內少數常規執行全動脈繞道手術的醫院之一。

心臟血管外科陳胤嘉醫師表示，手術使用病人左邊胸壁內內乳動脈接到左前降支，另取下病人左手的橈動脈，一端接到內乳動脈，另一端接到病人右冠狀動脈和左迴旋枝的主要分枝，接上新的血管後血流量立刻有顯著的改善。

院長姚維仁說，嘉基延攬優秀醫療人才引進「全動脈繞道手術」，術後恢復期較短，血管長期暢通率更佳，全動脈繞道手術雖可改善心臟供血不足問題，但不能消除導致冠狀動脈疾病因素。所以患者手術後仍要控制風險因素，如高血壓、高血脂、吸煙和糖尿病等，減少冠狀動脈疾病復發風險。

嘉基引進「全動脈繞道手術」，上午邀請術後康復的陳姓患者（右）分享。圖／嘉基提供
嘉基引進「全動脈繞道手術」，上午邀請術後康復的陳姓患者（右）分享。圖／嘉基提供

手術 醫師 患者

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