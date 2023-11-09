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森林護管員最高月薪4萬6！林業保育署嘉義分署招募中

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
農業部林業及自然保育署嘉義分署將於12月16、17日舉辦森林護管員甄試，報名至本月16日截止，歡迎熱愛山林者投入。圖為日前其他測驗照。圖／嘉義分署提供
農業部林業及自然保育署嘉義分署將於12月16、17日舉辦森林護管員甄試，報名至本月16日截止，歡迎熱愛山林者投入。圖為日前其他測驗照。圖／嘉義分署提供

想加入森林護管員行列嗎？農業部林業及自然保育署嘉義分署將於12月16、17日舉辦森林護管員甄試，錄取名額8名，含原住民族保障名額1名，報名一律採通訊報名至本月16日截止，每月薪酬3萬1130元起，最高可達4萬6695元甄試相關訊息請至嘉義分署官網下載

森林護管員是林業工作現場的第一線尖兵，主要任務是森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、工程測繪與監工及其他森林護管法規規定相關工作。

嘉義分署表示，巡山時不但可與蓊鬱的林野相伴，還有機會遇到台灣長鬃山羊、山羌、水鹿、山豬等哺乳類動物及珍貴的保育類生物，歡迎熱愛山林及森林資源保育者投入。

初任森林護管員每月薪酬3萬1130元起，未來依考核結果最高可晉至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費，森林護管員甄試相關訊息、簡章暨報名表，請至嘉義分署官網下載。

嘉義分署指出，術科測驗：循環檔機車騎乘，過程參照監理所機車駕照考試（含鐵路平交道、交叉路口、斑馬線、直線駕駛換檔，需換至3檔），以及負重跑走（自行負重20公斤背包，可背、抱、扛、提，男生於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完1500 公尺）；筆試：作文、森林及自然保育概論及口試。

嘉義 下載

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