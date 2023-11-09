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搶救少子化嘉市編預算 明年補助生育年齡罹癌男女凍精卵費用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員黃思婷提案補助女性凍卵費用，上午黃思婷再為此議題質詢衛生局長廖育瑋。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃思婷提案補助女性凍卵費用，上午黃思婷再為此議題質詢衛生局長廖育瑋。記者魯永明／翻攝

少子化嚴重，嘉義市議員黃思婷提案補助女性凍卵費用，上午黃思婷再為此議題質詢衛生局長廖育瑋，廖說，衛生局召開專家會議，決定補助醫療性凍卵、凍精，不補助社會性凍卵、凍精。

廖育瑋說，編預算145萬元，明年執行醫療性凍卵、凍精，生育年齡癌友好孕補助計畫，計畫內容：在癌症治療前冷凍保存生殖細胞，抗癌後保有生育力，掌握生育選擇權。

補助對象：補助設籍嘉市育齡男性及婦女，育齡男性罹癌期間精子冷凍保存1年所需費用。補助費用7900元。育齡婦女罹癌期間卵子冷凍保存1年所需費用。補助費用3萬5000元。

廖育瑋表示，專家認為有限經費要花在有需要的人身上，支持補助醫療性凍卵、凍精，不補助社會性凍卵、凍精，若補助社會性凍卵、凍精，恐助長高齡產婦，經費太多。

黃思婷感謝肯定衛生局回應她的建議，她說，少子化嚴重已成為國家安全問題，女性結婚年齡也逐漸攀升，隨著年紀越大懷孕併發症及風險都會升高。目前凍卵均無健保給付，凍卵療程第一次費用約10-15萬元，進到第三次療程費用約20-30萬，費用相當昂貴，凍卵補助讓卵子在最健康時得以保存優生。

凍卵 衛生局 生育

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