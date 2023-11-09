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每到上學就頭痛肚痛？青少年拒學原來是心裡出了問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北部一名國八生小芬一年前開始每到上學就頭痛肚痛，甚至情緒失控。圖／台北慈濟醫院提供
北部一名國八生小芬一年前開始每到上學就頭痛肚痛，甚至情緒失控。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名國二生「小芬」一年前開始每到上學就頭痛肚痛，甚至情緒失控，家長擔心將她送至台北慈濟醫院身心科，醫師開藥舒壓並轉介。北慈臨床心理師潘奕瑄指出，經了解原來是校內霸凌及交友問題，在與家人共同治療後已療癒；她建議，建立良好親子關係才能及時發現問題，也是預防拒學的不二法門。

小芬爸媽感情長期不睦且都忙碌，並將她送至所費不貲的私校，一年前某天她突然抗拒上學，每到上學不是頭痛就是肚子痛，還遭質疑裝病，引發親子衝突；甚至之後一被叫去上課，她就坐在角落大哭或把自己關進衣櫥。小芬就醫後，醫師先開立抗焦慮及憂鬱的藥物緩解壓力。

潘奕瑄指出，經了解原來校內有著霸凌問題，同學間也經常比較誰家比較有錢，無形間造成小芬心理壓力，加上小芬本身社交技巧不太好，學業表現也不突出，讓他沒朋友，缺乏自信、相當孤單。

潘奕瑄安排心理治療，並請小芬的家人共同參與，指導親子互動並教導人際互動技巧，一年後，小芬漸漸重拾和同學互動的樂趣，跟母親關係變好，也願意返回校園就讀。

潘奕瑄說明，拒學好發於升國高中等學習轉換階段，多數是潛藏已久的情緒困擾，但家長們通常不會在初期就意識到問題的嚴重性。她提醒，建立良好的親子關係、陪孩子找到學習、交朋友、融入團體生活的樂趣是預防拒學的不二法門，也是孩子一生受用關鍵能力，好的親子互動會讓孩子遇到困擾時主動尋求父母協助，家長也才能及時發現問題，遏止問題擴大。

台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄指出，建立良好親子關係才能及時發現問題，也是預防拒學的不二法門。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄指出，建立良好親子關係才能及時發現問題，也是預防拒學的不二法門。圖／台北慈濟醫院提供

親子 拒學 醫師

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