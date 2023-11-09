低GI不是隨便喊 食藥署抓5業者原料過期、標示不實

現代人為了養生或健身，常常選擇輕食餐點，不過衛福部食藥署稽查發現，有業者存放過期原料，或在未取得小綠人標章的情況下，宣稱健康、低GI；也有業者將大比目魚宣稱為鱈魚，本次有5家業者分別被依標示不實、逾有效日期等，總計裁罰33萬元。

食藥署首度舉辦輕食料理餐飲業稽查專案，食藥署今公布稽查結果，副署長林金富說，食藥署在今年7至8月間，聯合各地方政府衛生局針對98家輕食料理餐飲業執行查驗，抽樣即食食品共187件，檢驗結果均與規定相符。

林金富說，高雄市「舒肥肉品專賣店」被查獲，存放效期只到2022年9月10日的日式照燒醬、泰式酸辣醬等7項，依食安法裁罰6萬元；「舒肥樹子鱈魚沙拉」和「舒肥樹子五穀飯」，則因為使用的大比目魚切片與現場標示不符，因為誇大不實易生誤解遭罰4萬，共計裁罰10萬元。

林金富表示，高雄市「勁請享用便當店」，查獲3包效期只到2022年6月24日的完整包裝「小蘇打粉」，依食安法裁罰6萬元，另因菜單餐盒品名標示「健康」且宣稱「低G1」，因無小綠人標示，被裁罰4萬元，共計裁罰10萬元。

林金富說，本次查核的98家業者中，4家屬於標示不合格，共裁罰15萬元、2家逾有效日期，共裁罰12萬元、2家未投保產品責任險，共裁罰6萬元。

林金富指出，食安法規定產品責任險應保持有效性；直接供應飲食場所供應食品的豬（牛）肉及豬可食部位原料，應標示原產地及重組肉及注脂肉食品、基因改造食品原料等應依規標示，違者分別違反食安法第13及25條，可各處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；貯存逾有效日期食品或原料，違反食安法第15條，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。