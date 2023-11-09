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推動40年營養法終出爐 營養師：學界不滿意 但已是第一步

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署長吳昭軍今出席行政院會後記者會，說明「營養及健康飲食促進法」草案內容。圖／取自行政院直播
國健署長吳昭軍今出席行政院會後記者會，說明「營養及健康飲食促進法」草案內容。圖／取自行政院直播

行政院會今通過「營養及健康飲食促進法」草案審查並送進立法院，該法推動已40年，法案內容多為宣示、鼓勵性質，實質上強制力僅在不實訊息上有明訂罰則。營養師公會全國聯合會前理事長金惠民表示，該法推動40年本次通過的內容相當簡單，學界並不滿意，但已是象徵性的第一步了，得持續監督國健署後續施行細則。

原稱「國民營養法」的「營養及健康飲食促進法」草案今通過行政院核定，該法推動至今40年，歷時相當長的時間。不過擬具的法條皆未有強制約束力，大多為鼓勵性質，修法重點如下：

1.軍公教機關採購、辦理研討會、活動應納入健康營養概念，例如以堅果、蔬果做為獎品、禮品，提供餐點以不含糖飲料為主。

2.軍公教機關應開辦營養及健康飲食教育課程，並鼓勵員工參加，且得對民眾開放。

3.主管機關應鼓勵醫療機構、護理機構、社會福利機構及長期照顧服務機構，對其服務對象及其家屬、社區居民進行營養及健康飲食教育。

4.醫療社福機構、托育、各級學校，應將營養食品教育列入評鑑當中。

5.主管機關得指定營養專業單位、人員於社區成立社區營養推廣中心，協助辦理營養及健康飲食促進相關工作。

6.醫師、藥師、護理師、助產師、物理治療師、職能治療師、營養師、公共衛生師、藥劑生、護士、助產士、物理治療生及職能治療生、長照人員、幼教人員、教保服務人員、課後安親班、食品業者以及技術證照人員，職業訓練應納入食品營養教育課程。

其中唯一有強制性，並訂出罰則的法條是針對「不實訊息」：

若散播營養及健康飲食錯誤訊息，有影響人民健康之虞，主管機關應令其限期改正；屆期未改正者，處新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，得按次處罰至改正為止。

國健署長吳昭軍表示，本次修法後，將針對食品營養部分，辦理營養調查及研究、建置食品營養成分資料庫，以完備基礎資料；並訂定人民營養及飲食建議攝取基準；社會救助補助相關計畫，也納入營養考量；並建立機制，鼓勵特定營養成分的添加。

金惠民表示，目前通過的是國健署「相當簡單」的版本，僅僅是基本法，學者對該版本並不滿意，但已是推動國民營養法40年的第一步了，通過後才能讓許多現在已經在做的事情有所依據，國健署務必在後續施行細則中訂定更加詳實精確。

金惠民指出，社區營養推廣中心在修法之前全國都已持續進行中，但由於沒有明確法規定出預算，因此每年都得透過計畫或是長照2.0相關經費進行，曾有立法委員不滿意國健署，就阻擋營養推廣機費，立法後成為行政機關必須編列預算的施政內容。

健康飲食 國健署 主管

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