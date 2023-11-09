雙11怕花大錢？ 心理學家教你這幾招控制開銷

雙11即將到來，不少人早已摩拳擦掌，準備要好好「血拚」大買一番。不過也有人正在與心魔奮戰，想剁手避免上網亂買。就有心理學家為此提出一些方法，民眾只要透過這些簡單的「心理學技巧」，就能說服自己的大腦，多省點錢。

據《太陽報》（The Sun）報導，心理學家凱里（Tanith Carey）分享了以下幾種「省錢妙招」：

招數一：穿高跟鞋去逛街

美國楊百翰大學一項研究發現，女性穿高跟鞋購物時，因為要耗費精力維持身體平衡，所以花錢也會變得更謹慎。《行銷研究期刊》（Journal of Marketing Research）一項調查也發現，女性在注意力集中時，更能理智的評估要購買的東西，購買更有價值的產品。

招數二：血拚前別喝咖啡

南佛羅里達州大學研究發現，喝完咖啡再消費，不論是在店面或是電商網路，都會多花50%的錢。研究負責人表示，這是因為咖啡因會釋放多巴胺，導致身心處於興奮狀態，無法抑制購物衝動。因此攝取咖啡因會讓人不小心買更多商品、增加開銷。

招數三：給自己來點壓力

《行銷研究期刊》研究發現，思考讓自己壓力大的事，反而會減少花費。因為壓力大的時候身體會分泌壓力賀爾蒙「皮質醇」，進而引發身體的「戰或逃」反應，思考要生存到底需要什麼東西。

招數四：兩隻手都放在推車上

倫敦城市大學研究發現，空出一隻手的顧客，比兩隻手都放在推車上的顧客花費增加25%。研究負責人認為，這是因為空出一隻手時要拿其他商品比較容易。民眾如果要省錢，最好在購物時讓兩隻手都握緊把手！