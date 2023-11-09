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鼓勵再生料使用！符合綠色設計業者 回收處理費打85折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花王商品供給部長吳孟娟表示，塑膠再生料較原生料成本約多25至30％，相信這項措施對業者來說絕對是有正向幫忙。記者胡瑞玲／攝影
花王商品供給部長吳孟娟表示，塑膠再生料較原生料成本約多25至30％，相信這項措施對業者來說絕對是有正向幫忙。記者胡瑞玲／攝影

台灣生產塑膠製品的石化資源幾乎全數仰賴進口，為減少原生資源消耗、鼓勵塑膠再生料使用，環境部資源循環署規畫符合綠色設計業者，回收清除處理費可享綠色費率，明年上半年完成法制作業、下半年實施，預估2025年再生料使用量增加2.4萬公噸、減碳量4.8萬公噸，影響業者約1.5萬家。

循環署長賴瑩瑩表示，去年已公告「非填充食品之塑膠再生商品推動作業要點」，鼓勵企業使用再生料，今天則是針對公告應回收項目的塑膠容器類製品，如PP、PE、PET等，推出綠色費率優惠。

賴瑩瑩說明，達成綠色設計條件包含使用單一材質、使用原色或透明材料、無標籤或標籤高度小於或等於瓶高30％，原費率可享85折優惠；若使用符合規範的再生料達25％，也能享85折優惠；上述兩條件均符合者，可享7折優惠。

循環署副署長王嶽斌補充，明年上半年將完成法制作業、下半年實施，影響業者約1.5萬家，預估再生料於2025年使用量增加2.4萬公噸、減碳量可達4.8萬公噸。

王嶽斌說明，目前公告應回收塑膠容器類製品每公斤清除處理費約7至10元，若打7折約降至每公斤5至7元；現行是以優惠費率鼓勵業者加入，未來會朝制訂成為基本費率的方向走，要求業者遵行。

塑膠工業技術發展中心經理許祥瑞說，台灣塑膠工業與國際同步，品牌端的要求會影響業者，若要重複使用塑膠的話，在設計產品時就需考慮後續如何回收、給誰使用，才能構成循環經濟；他舉例，塑料上若黏貼標籤，進入回收廠就需人工、機器分離，會提高成本，最後也會減少回收意願。

許祥瑞說明，要達到循環經濟就是要物盡其用，以塑膠來說，就是要使用單一材質，不同材質混用會降低回收意願；再生料重複使用愈多次，混到其他顏色就會逐漸變深，因此希望能維持塑料原色、白色，回收意願高、價格較好，也會提高後端使用用途。

花王商品供給部長吳孟娟表示，塑膠再生料較原生料成本約多25至30％，相信這項措施對業者來說絕對是有正向幫忙，尤其對還在觀望的業者誘因很大，但也坦言，對化妝品包裝而言，減少標籤是一大挑戰；王嶽斌說，數位時代，可以利用科技減少標示，如採QR code來顯示所有資訊，未來也會與衛福部討論。

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