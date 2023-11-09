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十二指腸支架系統12月納健保 助4類癌患由口進食

中央社／ 台北9日電

健保署今天公布，12月起將緩和治療醫材「十二指腸支架系統」納入給付，適用對象是胃、胰、膽及十二指腸癌等4種癌別晚期患者，預估1年約242人受惠，挹注健保預算約1079萬點。

繼110年12月起將大腸癌伴隨嚴重阻塞症狀、無法進行手術治療的「大腸金屬支架」納入健保給付，衛生福利部中央健康保險署再度將緩和治療醫材納保，提升患者生活品質，減輕民眾自費負擔，這次納入給付的十二指腸支架放置，能有效使病人由口進食，維持身體營養。

衛福部健保署醫審及藥材組科長張淑雅告訴中央社記者，9月全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）討論，「十二指腸支架系統」醫療科技評估（HTA）比現行胃造廔口手術具效益，再加上相關醫學會支持，共擬會同意自12月1日起將其納入健保給付範圍。

張淑雅說明「十二指腸支架系統」健保給付對象，為胃癌、胰癌、膽癌及十二指腸癌第3期至第4期患者，惡性腫瘤造成十二指腸及胃出口狹窄，病人無法由口進食且容易噁心、嘔吐，造成營養不良。過去當患者採取鼻胃管、胃造廔口皆無效，就必須自掏腰包新台幣6萬至8萬元，自費使用支架。

張淑雅說，面對臨床癌症治療，健保過去重心在藥物、手術，攻擊病魔、延長患者壽命，隨著癌友存活率增加，緩解病人後續不適、改善生活品質重要性提升，健保也重視可達緩和治療效果醫材。「十二指腸支架系統」進入健保給付範圍後，年約242人受惠，挹注健保預算約1079萬點。

健保 患者 手術

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