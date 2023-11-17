歸剛欸！天氣轉涼秒變「酷酷嫂」？秋冬「應援好物」不可少！

近期天氣變化溫差大，身邊總是能遇見許多「酷酷哥」、「酷酷嫂」，一整天咳不停，最痛苦的莫過於咳到睡不著，連吞口水都痛，或是在公共場合忍不住咳了好幾聲，引人側目好尷尬！天氣在變，對策要有，秋冬隨身「應援好物」，緩解防護有一套！

天氣變化溫差大，咳嗽不只不舒服，還會造成生活上許多不便。僅舒立效咳消配方口含錠有鎮咳功效。 圖／shutterstock提供

喉嚨卡卡不只讓人難受，在辦公室、會議中一直清喉嚨，也是神尷尬！近期在藥局爆紅的全球喉糖領導品牌「舒立效藥效口含錠」，因能幫助消除喉嚨痛，味道宜人並可以保持喉嚨清新舒暢，被許多民眾視為家中常備好物。「舒立效藥效口含錠」含兩種有效殺菌成分，藥性溫和，喉嚨「怪拐」時能緩解不適，消滅喉嚨細菌，舒緩喉嚨不適。並且有多種口味，除了原味和酷涼薄荷外，蜂蜜檸檬和柑橘維他命C口味都相當受歡迎，限糖患者可選擇無糖檸檬口味放心吃。

「舒立效藥效口含錠」含兩種有效殺菌成分，能舒緩喉嚨不適。「舒立效咳消配方口含錠」內含鎮咳劑藥效配方，能夠有效減緩與抑制咳嗽。 圖／舒立效提供

如有咳嗽症狀，「舒立效咳消配方口含錠」內含鎮咳劑(Dextromethorphan)藥效配方，能夠有效減緩與抑制咳嗽。PTP鋁箔泡殼包裝安全衛生，方便隨身攜帶，喉嚨乾癢不舒服，可適量使用減緩症狀，不讓惱人的咳嗽影響外在形象和生活作息。舒立效於屈臣氏、康是美和各大藥局通路都能找到。

*根據尼爾森市調公司針對15個國家的喉錠品類(利潔時定義)銷售與市占率調查資料，於2022年12月31日回推過去12個月的一年内，舒立效為總銷售與市占率第一品牌。（澳洲、哥倫比亞、德國、英國、印尼、愛爾蘭、馬來西亞、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、瑞典、阿拉伯聯合大公國、美國）

使用前請詳閱說明書、警語及注意事項。

衛署藥輸字第022195, 022196, 022197, 024072, 025743號。北市衛藥廣字第112110091號。

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變天了，如何維持自我防護力？

天氣驟變，氣溫忽高忽低，補充營養是維持保護力的重要關鍵。然而，許多上班族長期外食、營養不均，或是家中有挑嘴的孩子、胃口不好的長輩，該如何補充關鍵營養，維持每日健康和自我防護力？

維生素C的好處眾所皆知，但是要怎麼吃最好？許多民眾會選擇發泡錠，只要丟進水裡，幾秒鐘後就能輕鬆飲用，喝起來酸酸甜甜的像汽水，讓補充營養成為每天都期待的開心事。美國銷售第一健康防護力品牌*「Airborne 愛維寶發泡錠」，由美國保健食品Schiff大廠生產，是許多家庭都喜歡的高CP值好物，每錠富含28顆檸檬的維生素Ｃ，同時添加紫錐菊、人參複方草本萃取物，一錠含有10種維生素、礦物質及複方草本萃取物，能快速補充關鍵營養，守護健康一次到位。

「Airborne 愛維寶發泡錠」每錠富含28顆檸檬的維生素Ｃ及紫錐菊、人參，快速補充關鍵營養，幫助守護健康。 圖／Airborne愛維寶提供

現今大環境挑戰不斷，讓人壓力山大，常常覺得「沒電」，「Airborne 愛維寶發泡錠」除了能補充滿滿的維他命C，還添加維生素A、B2、E和四種人體所需的礦物質，關鍵營養軍團強強聯手，一起顧好健康基本盤，維持健康能量更加分。連暢銷歐美數十年的保健植物紫錐菊、東方「百草之王」人參都來助陣，東西合併、多管齊下，全方位調整體質，支持滿滿元氣。

小小一瓶發泡錠，放包包或是放口袋都不佔空間，出門旅行一定要記得帶上它。平時在家中或是辦公室備一瓶，隨時快速補充營養，順便補充水分。香橙口味好喝順口，提供支持全家大小的保護對策。

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*根據尼爾森市調公司於美國2023年9月回推過去一年內對此一品類，所做的零售調查資料。