提案廢除「檢舉達人」過連署 交通部：滾動檢討

檢舉達人存廢掀熱議。今年6月30日起，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停，檢舉項目從46項增至59項；不過有民眾在公共政策網路參與平台提案「廢除民眾檢舉交通規則制度」，並通過連署。交通部表示，目前針對輕微違規有勸導免舉發彈性機制，另持續會同內政部警政署，關注民眾檢舉制施行狀況，滾動檢討相關規定。

交通部發布聲明指出，民眾檢舉制，引起輿論關切，正反意見皆有；經立法院多次修法，目前《道路交通管理處罰條例》明列規定民眾可檢舉59項違規行為，將視社會環境需要，滾動檢討精進。

交通部說，民眾得檢舉交通違規法令，是依據《道路交通管理處罰條例》第7條之1，其原立法意旨是因由於警力有限及民眾取巧違規成性，為交通秩序混亂原因之一，民眾如能利用適當管道檢舉交通違規，除可彌補警力之不足外，亦將產生極大之嚇阻效果，此一法律規定設計，是藉由民眾輔助維護道路交通秩序。

交通部指出，該規定自1997年制定施行以來，歷經3次修正，第1次修正是2014年間，增訂執法機關針對行為終了日起逾7日檢舉，不予舉發；第2次修正，是2022年間明列民眾可檢舉項目為46項；近期為保障行人通行安全，再增加民眾可檢舉13項違規行為，各界咸認為民眾檢舉仍有存在必要。

交通部說，依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微違規行為，警察機關得施以勸導免予舉發，現行已有針對輕微違規彈性處理機制，無論警方攔查或民眾檢舉案件均可適用，將持續會同內政部警政署關注民眾檢舉制度施行狀況，並滾動檢討相關規定。