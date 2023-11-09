明起變天北東轉雨轉涼 北台灣下周二最涼下探19度

「秋老虎」今天仍發威，不過明天起，鋒面接近即變天。中央氣象署指出，明天下午起桃園以北、東半部出現降雨，且持續至下周二，期間宜蘭、北海岸、新北山區雨勢最大；直到周三起降雨明顯緩和，天氣回穩。溫度方面，北台灣明天起溫度明顯下降，下周二最涼，清晨低溫可能下探至19至20度。

中央氣象署預報員官欣平表示，明天起，鋒面接近，天氣顯著轉變，至周日前，影響最大為北部、東半部地區，桃園以北、東半部至恆春半島一帶，先有毛毛雨出現，再轉為陣雨，北海岸、東北部山區留意較大雨勢；中南部則無感受太大變化，天氣依舊偏晴朗。

他提醒，隨著東北季風增強，風浪也增強。明天下午起，雲林以北、東南部、澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，且風力是迅速增強過程。另外，明天晚間至周六，台灣北部海面、台灣海峽浪明顯增大，留意2.5米至3米；東半部海面也有近3米浪高。

官欣平說，周五北台灣上半天仍維持高溫30度，但下午起開始下降，尤其周六白天高溫僅23度，到了下周二北台灣最涼，清晨低溫可能下探至19至20度。

周末至下周二，東北季風影響，北部、東半部天氣涼，桃園以北、東半部局部短暫雨，其中北海岸、宜蘭較持續。

下周三起，東北季風減弱，東半部局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後山區零星降雨。