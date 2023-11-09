十二指腸支架下月納健保 助癌友以口進食省下6萬醫材費

腸胃道癌症因惡性腫瘤阻塞胃與十二指腸，健保將在今年12月起放寬十二指腸支架給付，讓胃、膽、胰、十二指腸等四種癌症患者受惠，預估每名患者可省下6至8萬元，一年約有242位病友受惠，挹注健保預算約1079萬點。

治療癌症除了運用手術、藥物治療或輔助性療法之外，部分醫材亦可緩解病人不適症狀，2021針對大腸癌伴隨嚴重阻塞症狀且無法進行手術治療之大腸金屬支架納入健保給付，健保藥物共擬會議今年9月討論，將在今年12月1日起新增十二指腸支架系統納入健保給付範圍。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅指出，十二指腸支架系統適用範圍包含胃、膽囊、胰臟、十二指腸四癌症第三至四期患者適用。由於這幾個器官位置接近，惡性腫瘤容易讓十二指腸阻塞、胃出口狹窄，病人無法由口進食且容易噁心、嘔吐，造成營養不良，甚至是胃鏡無法通過，因此需要透過十二指腸支架系統撐開管徑，讓病人維持由口進食、獲得身體營養。

張淑雅說，目前民眾自費放十二指腸支架約需要花費6至8萬元，符合條件者健保將全額給付，給付金額為4.4589萬點。十二指腸支架何時需要替換則依照每個病人狀況而有所不同。

健保署長石崇良表示，先進癌症治療多元且昂貴，健保在確保國民基本醫療需求之餘，在健保財務可負擔下，未來將持續引進具有臨床實證且臨床治療必要的新醫療科技，以減輕民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民