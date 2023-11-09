蔡依珊臉書突發布「參選聲明」 網喊創意十足：蔡立委好

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文之妻蔡依珊，昨(8)日在臉書無預警地發布「參選聲明」，同時連競選號次13號也都有了，此舉讓網友以為是震撼彈，誤以為蔡真的要參選。

蔡依珊在臉書PO出一張「參選」形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡。擷自蔡依珊臉書

蔡依珊昨日在臉書PO出一張「參選」的形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡的她，看起來神采奕奕。網友看完蔡依珊的競選聲明後才恍然大悟，原來這是一份她宣告投入雙11購物節，表示在充斥黑心產品、食安風險等問題的情況下，自創品牌來做大家料理的靠山，「請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來」。

蔡依珊以「參選聲明」為標題表示：「在這青黃不接、藍綠尚未合的時刻，我們身處在混沌未知的社會亂象中，充斥著黑心產品、食安風險等問題，讓我們深怕無法給下一代安全的飲食環境。所以我蔡依珊，決定投入這一次2023雙11購物節，提供給大家更多更好的服務與產品，在你的料理路上有我相伴，做你生活上的靠山，請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來」。

隨後更幽默介紹自己的參選團隊包括有滴紅豆、牛肉、雞肉和素食大塊咖哩系列及各式料理包，並喊話：「台灣需要更在乎人民的生活藝術家，我相信有好吃健康的料理，就一定會有幸福的台灣」。

網友看完蔡依珊的「參選聲明」後紛紛表示，真是超有梗，創意十足，也喊話：「全力力挺、一定當選」，有人還直接喊：「蔡立委好」、「國民黨該把蔡總監列入不分區，為食安把關」，不少人認為若蔡真的出來參選，也一定會是個好官員，值得期待。