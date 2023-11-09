快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

蔡依珊臉書突發布「參選聲明」 網喊創意十足：蔡立委好

聯合新聞網／ 綜合報導

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文之妻蔡依珊，昨(8)日在臉書無預警地發布「參選聲明」，同時連競選號次13號也都有了，此舉讓網友以為是震撼彈，誤以為蔡真的要參選。

蔡依珊在臉書PO出一張「參選」形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡。擷自蔡依珊臉書
蔡依珊在臉書PO出一張「參選」形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡。擷自蔡依珊臉書

蔡依珊昨日在臉書PO出一張「參選」的形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡的她，看起來神采奕奕。網友看完蔡依珊的競選聲明後才恍然大悟，原來這是一份她宣告投入雙11購物節，表示在充斥黑心產品、食安風險等問題的情況下，自創品牌來做大家料理的靠山，「請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來」。

蔡依珊以「參選聲明」為標題表示：「在這青黃不接、藍綠尚未合的時刻，我們身處在混沌未知的社會亂象中，充斥著黑心產品、食安風險等問題，讓我們深怕無法給下一代安全的飲食環境。所以我蔡依珊，決定投入這一次2023雙11購物節，提供給大家更多更好的服務與產品，在你的料理路上有我相伴，做你生活上的靠山，請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來」。

隨後更幽默介紹自己的參選團隊包括有滴紅豆、牛肉、雞肉和素食大塊咖哩系列及各式料理包，並喊話：「台灣需要更在乎人民的生活藝術家，我相信有好吃健康的料理，就一定會有幸福的台灣」。

網友看完蔡依珊的「參選聲明」後紛紛表示，真是超有梗，創意十足，也喊話：「全力力挺、一定當選」，有人還直接喊：「蔡立委好」、「國民黨該把蔡總監列入不分區，為食安把關」，不少人認為若蔡真的出來參選，也一定會是個好官員，值得期待。

連勝文 蔡依珊 食安

延伸閱讀

Joeman遭指「住兩房才是人設崩壞」 網駁：開箱豪宅就一定要住豪宅？

姚立明助攻賴清德 媒體人曝：真正大腦仍是「他」

吳欣岱短褲長靴半夜練舞 360度影片電暈港湖區網友

等不到藍白合 蔡正元：如果國民黨等於侯友宜 我退黨

相關新聞

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

明起變天北東轉雨轉涼 北台灣下周二最涼下探19度

「秋老虎」今天仍發威，不過明天起，鋒面接近即變天。中央氣象署指出，明天下午起桃園以北、東半部出現降雨，且持續至下周二，期...

今晴暖上看34度 明晚入秋最強東北季風…周六冷到下周二

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至明天白天大氣穩定，台灣上空有透光的高層...

蔡依珊臉書突發布「參選聲明」 網喊創意十足：蔡立委好

蔡依珊昨日在臉書PO出一張「參選」的形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡的她，看起來神采奕奕。

溫熱的晚餐、大人的懷抱 「補習班」變明亮燈塔

像是城市裡的補習班、安親班，在偏鄉卻是燈塔，而且免費。返鄉開辦學堂的國盛叔叔與社區志工，讓無人照顧的孩子不再遊蕩，有了溫飽與陪伴，才有機會跳脫階級複製，打開未來想像。

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。