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白玉蘿蔔收成集中恐量多價跌 美濃農民逆勢突圍靠這點

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
美濃農民張純發舉著白玉蘿蔔表示這就是用心照顧的結果。記者蔡世偉／攝影
美濃農民張純發舉著白玉蘿蔔表示這就是用心照顧的結果。記者蔡世偉／攝影

高雄美濃地區往年在稻作收割後，農民會在休耕期間種植紅豆、白玉蘿蔔、小蕃茄等經濟作物，今年卻受雨季過長影響，導致這三項作物延後一個多月才開始耕種。美濃農會擔心，農民播種白玉蘿蔔時間過於集中，就怕12月收成時量多價跌。本報直擊發現有農民逆勢突圍提早收成，張姓農民表示全靠辛勤、用心。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，因為白玉蘿蔔生長期短，只需約45天即可收成，往年農民總會一批一批輪流種植。但今年受天候影響，縮短了可耕種時間，於是農民一見天氣好轉紛紛搶種。雖然今年栽種面積少了一成，僅剩約220公頃，但可預期收成高峰過於集中，將影響價格穩定。農會希望在12月舉辦白玉蘿蔔季時，能吸引觀光客來拔蘿蔔，減少數量流入市場，以達價量齊穩。

本報實際探查美濃蘿蔔田發現，往年此時應該是盛產的季節，如今田中大多剛發出綠葉不久，但也發現有少數蘿蔔田正在採收。在為農會採收300台斤白玉蘿蔔的農民張純發表示，今年雨季不僅過長，瞬間雨量又大，能成為少數正常採收的原因，靠著夫妻倆每天不斷除草、清理排水溝才完成的。

張純發指著隔壁光禿禿的農田說，該地主跟他同時種下蘿蔔苗，雨下得多，草就長得快，沒勤除草、注意排水，蘿蔔長不大，最後只能放棄重新翻土。

張純發的蘿蔔田是美濃地區少數正在收成的，吸引不少路過民眾都會停下購買，卻沒因為量少刻意漲價。菜市場3台斤100元，他以4台斤100元賣給過路客並表示，自己的蘿蔔雖然已有農會與批發市場訂購，但有人願意停下車來買也不拒絕，「大家喜歡吃蘿蔔就好」。

美濃農民張純發努力採收白玉蘿蔔。記者蔡世偉／攝影
美濃農民張純發努力採收白玉蘿蔔。記者蔡世偉／攝影
左邊農田因疏於照顧只能重新翻土，跟右邊張姓農民的蘿蔔田形成對比。記者蔡世偉／攝影
左邊農田因疏於照顧只能重新翻土，跟右邊張姓農民的蘿蔔田形成對比。記者蔡世偉／攝影

農民 農會 美濃

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