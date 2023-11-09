明起有感降溫 賈新興估台北這兩天有機會跌到18度低溫

明天天氣逐漸轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天新竹以北及宜蘭，民眾早上出門記得帶件薄外套或長袖。

近期天氣部分，他說，今天午後山區零星短暫陣雨，明天中午後東北季風增強，午後新北東側及宜蘭有零星短暫陣雨，晚上基隆北海岸、大台北及宜花東轉有局部短暫雨。

賈新興表示，周六至下周二受東北季風影響，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨，周日基隆北海岸至東北角、新北東側及宜蘭有局部短暫雨。下周一新北東側及基宜有零星短暫雨，下周二午後山區有零星短暫雨。

賈新興說，周日至下周一北部沿海及空曠處，預估最低溫度16至17度，台北站預估最低溫18至19度。

下周三東北季風減弱，東北角、新北東側及宜花有零星短暫雨。賈新興表示，下周四午後山區轉多雲， 晚起東北季風增強，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨。

賈新興表示，下周五受東北季風影響，清晨新竹以北及宜花東有局部短暫雨，下周六各地為晴到多雲的天氣。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。