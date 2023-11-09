今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背風渦漩的影響，中南部空品已經有明顯轉差的現象，而且有往北延伸的趨勢。今晚明晨出現霧霾或低雲的機會也比較高，外出需留意。

柯聿寧說，明天北方將有鋒面通過，時間點約在中午前後，北部午後受鋒面雲系及東北季風增強影響，將逐漸轉為多雲到陰有短暫雨的天氣，這波東北季風可持續到下周二。

他表示，而且周六到下周一有華南水氣東移的情況，持續有降雨的機會，加上北方冷空氣也有遞補南下的趨勢，北部將有一段比較濕冷的時間，預估市區低溫可降至18度左右，白天高溫約在23度以下，需要有保暖準備。

中部沿海周日起溫度也會略降2-3度，中南部內陸約略降1-2度、降溫幅度還不太明顯。不過，柯聿寧說，下周一、周二中南部內陸的高溫也會降到28-29度以內，才有些轉涼的感覺。

柯聿寧表示，下周三到周四上午北方冷空氣減弱，有短暫回暖的空檔，預估回暖的幅度還是比較大，下周四北部高溫有機會回到26-27度。

不過，他說，很快的下周四午後又有一波鋒面快速東移，下午到晚間中北部再轉陰雨天氣，鋒後的這波冷空氣的強度又較本周末來的強，各地都會感受到溫度下降的感覺，未來10天天氣變動的頻率比較高，尤其北部的溫度起伏大，可調整衣著以應對溫度的變化。

熱帶系統部分，柯聿寧表示，關島東南方的擾動仍在發展當中，周末過後有再增強的機會，不過距離台灣較遠，短期內沒有影響機會，秋冬太平洋熱帶洋面仍然具備熱帶系統發展的條件，若有熱帶系統出現為正常現象。