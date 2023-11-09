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立冬後溫水泡腳去寒氣 中醫師曝進補3重點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立冬後進補時，除可吃補氣、補陽的食物外，包括麻油雞、薑母鴨等，還須注意各類食物都要多元攝取。本報資料照片
立冬後進補時，除可吃補氣、補陽的食物外，包括麻油雞、薑母鴨等，還須注意各類食物都要多元攝取。本報資料照片

「立冬」節氣過後，天氣開始慢慢進入冬天模式，在食補方面，基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜表示，立冬過後，進補方面應重視三大重點。

第一、食補應著重在補氣、補陽，如養生排骨湯、麻油雞、薑母鴨、酒釀湯圓等，或是利用十全大補湯的滷包等燉滷食物都可以。

第二、須依照身體的條件、疾病等，選擇合適的食物進補。

第三、應多注意吃的份量不宜過多，且最好不要連續吃，避免體重增加，造成過胖的問題，甚至出現腸胃不適症狀。 

張子瑜表示，若是患有癌症的病人，不要輕易進補，但許多病人希望「人生不要黑白，還是要有點色彩」，因此，如果想要吃一些麻油雞、薑母鴨等，可能在份量方面少吃一些，或是氣血較為虛弱時，也可以用四物湯、中將湯促進氣血活絡，但仍建議食用前應先尋求醫師意見為佳。

張子瑜指出，就一般人來說，在進補時，除可吃補氣、補陽的食物外，還是須注意多元攝取。

另冬天時，天氣寒冷，一定要多注意頸部、背部保暖。張子瑜提醒，可以使用帽子、圍巾，減少感冒、頭痛的機會，也可以避免在溫差過大的環境下，引發心血管疾病、中風機會。建議冬天時，可以多用溫水泡腳，或利用中醫療法「三九貼」等，促進血液循環，增加陽氣。

至於，民眾常使用暖暖包保暖，張子瑜說，暖暖包可以應急使用，建議用雙手拿著暖暖包降低寒意，但重要的是，還是要多添加衣物，避免疾病上身。

暖暖包 保暖 中醫

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