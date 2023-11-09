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旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

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旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭（中）日前開記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。本報資料照片
政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭（中）日前開記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。本報資料照片

國內旅宿業者要求開放移工時代力量立法院黨團幹事長王婉諭日前記者會批，若開放，旅宿業勞工薪資將被愈壓愈低，導致「破窗效應」，未來所有不想調薪的雇主，都可向政府喊缺工、要移工。她再在臉書砲轟交通部觀光署不思進取、竟向勞動部提案，喊話勞動部勿開後門。

王婉諭分享「一個關於台灣國旅的鬼故事」，她表示，今年上半年國內觀光旅館房價平均高達4618元，比疫情前漲了25%。民眾在國內玩一趟，好一點的住宿就要動輒破萬，且品質還可能參差不齊。不只大家受不了，連她要帶孩子出去玩都猶豫。

她表示，國旅住宿的問題還遠不只「高房價」而已，背後的「低薪」問題更是離譜。根據勞動部的資料顯示，住宿業勞工的平均月起薪只有3萬元，年薪中位數則僅有36.8萬，遠遠落後台灣勞工的中位數。

王婉諭指出，旅宿業開了這麼低的薪水，還一直抱怨說因為房務、清潔人員工作很辛苦，沒有人要做，所以要政府出面幫忙。結果，當政府協助補貼、媒合後，旅宿業卻還是沒有提升薪水，甚至刷掉9成政府協助媒合的人。

「真的是見鬼了。請問你們缺的到底是勞工，還是廉價勞工？」王婉諭說，更扯的是，旅宿業者現在還把歪腦筋動到「開放旅宿業移工」這件事。而不思進取的交通部觀光署，為了配合業者節省人力成本，竟還真的向勞動部提案開放移工，繼續犧牲台灣勞工低薪環境。

王婉諭說，她已公開反對交通部這種離譜的提案，她也要求勞動部，絕對不能幫旅宿業者大開後門，否則這等同於是在告訴業者「有吵的孩子有糖吃」，以後任何產業不想要調薪，都可以向政府喊缺工、要移工，破壞台灣經濟的健全發展。

她指出，住宿費用一直漲，卻不願意提高勞工薪水，甚至要求勞工還要有吃苦耐勞的精神，「抱歉，那你們找的根本不是勞工，而是奴工」。請政府誠實面對觀光產業升級的問題，不要反過來當業者的幫兇，放任旅宿業「高房價、低薪」的問題持續惡化。

有網友表示，他看新聞說旅館房務缺工，缺到主管都要下來舖床，但他前陣子找工作投了十多家旅館的房務職缺，有通知面試的只有3家，其它都已讀不回。「到底是真的缺工，還是他們自己太挑人？」

對於住宿費昂貴，網友表示，「也有人用vpn測試過，一些飯店國外下單房價比台灣下便宜，這些業者擺明坑殺國人」、「旅館業賺翻了，兩面手法！政府實在不應該再提供補助。又不是高科技產業，只要乾淨服務好，價錢合理就可以。這樣很難嗎」、「我在歐洲旅行這麼多國家，台灣住宿費用真的遠遠高於歐洲各地，然而歐洲人的平均收入比台灣高多了！真不知道台灣人如何負擔國內旅行」。

網友說，「終於有人出來說出勞工的心聲了，很多台灣旅宿業者對勞工真的很差，無下限的壓榨，之前去住宿時還聽到民宿的業主要員工30分鐘內要整理完10間房間不然就要扣他的獎金或薪水，看到那中年婦女只能默默的掉眼淚，也不敢對業主回嘴」、「旅宿業開放移工，會有很多靠這份薪水的長輩沒有競爭力，他們需要這份薪水養家，不是不能引進移工，而是政府沒有全面檢視問題」、「已經有一堆移工在旅宿業工作了，建議先突擊勞檢，本島、離島一堆」。

網友表示，「有錢人才在國內旅遊住宿，現在一般人都出國去旅遊了」、「住宿費漲到天價，卻不願意調漲房務人員、服務人員的薪資，還想僱用移工來繼續壓榨，到底是誰提出這麼可恥的想法」、「開放移工，年紀大的本國籍勞工會被辭退，年輕的薪水會永遠被壓在3萬，絕對不能開放」。

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