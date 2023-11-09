旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

國內旅宿業者要求開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭日前記者會批，若開放，旅宿業勞工薪資將被愈壓愈低，導致「破窗效應」，未來所有不想調薪的雇主，都可向政府喊缺工、要移工。她再在臉書砲轟交通部觀光署不思進取、竟向勞動部提案，喊話勞動部勿開後門。

王婉諭分享「一個關於台灣國旅的鬼故事」，她表示，今年上半年國內觀光旅館房價平均高達4618元，比疫情前漲了25%。民眾在國內玩一趟，好一點的住宿就要動輒破萬，且品質還可能參差不齊。不只大家受不了，連她要帶孩子出去玩都猶豫。

她表示，國旅住宿的問題還遠不只「高房價」而已，背後的「低薪」問題更是離譜。根據勞動部的資料顯示，住宿業勞工的平均月起薪只有3萬元，年薪中位數則僅有36.8萬，遠遠落後台灣勞工的中位數。

王婉諭指出，旅宿業開了這麼低的薪水，還一直抱怨說因為房務、清潔人員工作很辛苦，沒有人要做，所以要政府出面幫忙。結果，當政府協助補貼、媒合後，旅宿業卻還是沒有提升薪水，甚至刷掉9成政府協助媒合的人。

「真的是見鬼了。請問你們缺的到底是勞工，還是廉價勞工？」王婉諭說，更扯的是，旅宿業者現在還把歪腦筋動到「開放旅宿業移工」這件事。而不思進取的交通部觀光署，為了配合業者節省人力成本，竟還真的向勞動部提案開放移工，繼續犧牲台灣勞工低薪環境。

王婉諭說，她已公開反對交通部這種離譜的提案，她也要求勞動部，絕對不能幫旅宿業者大開後門，否則這等同於是在告訴業者「有吵的孩子有糖吃」，以後任何產業不想要調薪，都可以向政府喊缺工、要移工，破壞台灣經濟的健全發展。

她指出，住宿費用一直漲，卻不願意提高勞工薪水，甚至要求勞工還要有吃苦耐勞的精神，「抱歉，那你們找的根本不是勞工，而是奴工」。請政府誠實面對觀光產業升級的問題，不要反過來當業者的幫兇，放任旅宿業「高房價、低薪」的問題持續惡化。

有網友表示，他看新聞說旅館房務缺工，缺到主管都要下來舖床，但他前陣子找工作投了十多家旅館的房務職缺，有通知面試的只有3家，其它都已讀不回。「到底是真的缺工，還是他們自己太挑人？」

對於住宿費昂貴，網友表示，「也有人用vpn測試過，一些飯店國外下單房價比台灣下便宜，這些業者擺明坑殺國人」、「旅館業賺翻了，兩面手法！政府實在不應該再提供補助。又不是高科技產業，只要乾淨服務好，價錢合理就可以。這樣很難嗎」、「我在歐洲旅行這麼多國家，台灣住宿費用真的遠遠高於歐洲各地，然而歐洲人的平均收入比台灣高多了！真不知道台灣人如何負擔國內旅行」。

網友說，「終於有人出來說出勞工的心聲了，很多台灣旅宿業者對勞工真的很差，無下限的壓榨，之前去住宿時還聽到民宿的業主要員工30分鐘內要整理完10間房間不然就要扣他的獎金或薪水，看到那中年婦女只能默默的掉眼淚，也不敢對業主回嘴」、「旅宿業開放移工，會有很多靠這份薪水的長輩沒有競爭力，他們需要這份薪水養家，不是不能引進移工，而是政府沒有全面檢視問題」、「已經有一堆移工在旅宿業工作了，建議先突擊勞檢，本島、離島一堆」。

網友表示，「有錢人才在國內旅遊住宿，現在一般人都出國去旅遊了」、「住宿費漲到天價，卻不願意調漲房務人員、服務人員的薪資，還想僱用移工來繼續壓榨，到底是誰提出這麼可恥的想法」、「開放移工，年紀大的本國籍勞工會被辭退，年輕的薪水會永遠被壓在3萬，絕對不能開放」。