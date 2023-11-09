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今晴暖上看34度 明晚入秋最強東北季風…周六冷到下周二

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天白天大氣穩定，台灣上空有透光的高層雲通過，各地晴時多雲，仍為晝暖夜涼、日夜溫差大的天氣。本報資料照片
今天至明天白天大氣穩定，台灣上空有透光的高層雲通過，各地晴時多雲，仍為晝暖夜涼、日夜溫差大的天氣。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至明天白天大氣穩定，台灣上空有透光的高層雲通過，各地晴時多雲，仍為晝暖夜涼、日夜溫差大的天氣，早出晚歸要注意衣著調整。今天北部20至33度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。

吳德榮說，明天下午北台灣雲量漸增；傍晚鋒面掠過、入秋以來最強一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降。周六起北台灣整天偏涼、微冷，中南部氣溫亦略降。

他表示，下周一晚及周二的早晚，氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，全台平地的最低溫將降至15度以下。

吳德榮表示，下周三至周四白天東北季風減弱，氣溫短暫回升，東半部仍有局部短暫雨。下周四傍晚起另一波冷空氣南下，已屬期末模擬，模式調整中，持續觀察。

吳德榮 東北季風 老大

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