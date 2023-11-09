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賴清德：陸生納健保 藍：良心突發現？

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁陳宥菘沈能元／台北報導
陸生納健保對像何時上路？薛瑞元說，目前還無法決定，但不排除明年9月新學年上路，「這是有可能的」。本報資料照片
陸生納健保對像何時上路？薛瑞元說，目前還無法決定，但不排除明年9月新學年上路，「這是有可能的」。本報資料照片

民進黨主席賴清德昨在民進黨中常會表示，健保牽涉的是健康人權，人權沒有國界，當用健保制度支持外籍生的時候，也應該以一樣的關心，將陸生比照外籍生納入考量，希望行政院對此也進行研議。

不過，當初馬政府開放陸生來台就讀，在民進黨立委的強烈抗爭下，一度設下「三限六不」禁令，陸生迄今無法比照僑外生納入健保。國民黨質疑，民進黨過去七年多一擋再擋，不管各界怎麼大聲呼喚都沒用，怎麼一到選舉就突然良心發現，又把陸生當寶？這樣的髮夾彎只證明，民進黨為選舉可以不擇手段，今是昨非。

民進黨中常會昨邀請燦爛時光東南亞主題書店負責人張正，以「東南亞移工在台灣的燦爛時光」為題專案報告。賴清德表示，先前參加巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，外交部也安排與巴國參眾兩院議長及外交委員會主席見面，他們不約而同都提出台灣對外籍生來台念書納保有六個月空窗期的議題，希望行政院研議此議題，讓外籍生參加健保前的健康權益保障更佳完善，陸生比照外籍生納入考量。

衛福部長薛瑞元說，陸生比照外籍生納保，已有初步規畫，無需修法，不排除最快一一三學年上路。陸委會昨晚也表示，政府向來歡迎陸生來台，也希望在台灣的陸生能早日獲得更完善的健康保障，與外籍生待遇一致，將會同相關機關持續研議推動。

國民黨發言人楊智伃表示，賴清德對中國大陸態度一變再變；賴清德過去的抗中保台牌造成兩岸對立情緒，民進黨的「親中」立委趙天麟更曾在衛環委員會質詢陸生納保全民健保議題時，認為陸生是負擔。賴清德刻意在台海風險上升的此刻「提籃子假燒金」，只會讓人覺得無比諷刺。

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