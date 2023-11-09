聽新聞
test
0:00 / 0:00
矽谷科技營 探索AI
聯合報、世界日報與有行旅再度攜手打造寒假最強「矽谷科技學生營隊」，前進美國矽谷，一探無人全自動駕駛公司Waymo的最新AI智慧、Beep開發的社區自駕公車服務等，學員還將進入Google總部與無碳能源園區，和矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流，與兩位矽谷新創華人：鄭雅慈與Andy Lin座談，口碑行程則有加州兩大名校巡禮，與加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館參訪。
「美國矽谷科技營」二○二四年一月廿七日至二月六日登場，十一月十二日舉辦行程講座，另有一對一說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3543，網址https://reurl.cc/V4lzR6。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言