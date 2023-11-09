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矽谷科技營 探索AI

聯合報／ 本報訊

聯合報、世界日報與有行旅再度攜手打造寒假最強「矽谷科技學生營隊」，前進美國矽谷，一探無人全自動駕駛公司Waymo的最新AI智慧、Beep開發的社區自駕公車服務等，學員還將進入Google總部與無碳能源園區，和矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流，與兩位矽谷新創華人：鄭雅慈與Andy Lin座談，口碑行程則有加州兩大名校巡禮，與加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館參訪。

「美國矽谷科技營」二○二四年一月廿七日至二月六日登場，十一月十二日舉辦行程講座，另有一對一說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3543，網址https://reurl.cc/V4lzR6

矽谷 美國

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