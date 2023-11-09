臨停配套不足 違規停車記點暫緩

違規停車記點交通新制爭議大，交通部長王國材昨表示，在畫設黃線臨停區等配套尚未妥適前，基於職業駕駛人生計考量，擬先暫緩記點，待全台22縣市政府年底前完成10％黃線臨停區域畫設後，再恢復記點，至於違規罰款則繼續維持。交通部表示，預計今天下午說明初步規畫內容。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，目前朝兩方向規畫，一是各縣市在每隔約100至150公尺紅線，未畫設至少10%黃線提供臨停前 ，因上下客貨以致違規臨時停車暫不記點，但仍會罰款。考量地方政府需要時間，在配套未完成前，於騎樓處違停，但有留下行人通行空間，不記點，但仍會罰款。

今年6月30日起，「道路交通安全管理處罰條例」新制上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月，引發職業駕駛不滿，憂心生計受影響。

另，非駕駛人的車主若遭逕行舉發時，為求自保應辦理「違規歸責」，台中市3個月來這類申請件數高達4萬件，比去年同期多出3倍；若無法記點，則改記車輛違規，導致同期吊扣牌照件數暴增25倍。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，之所以反彈是因新制瑕疵大，若因載貨、載客違停而遭違規記點，「集滿12點，真的很簡單。」交通部應正視道路規畫沒做好，而不是怪司機喜歡違規。

王國材指出，這幾天和計程車、貨運公會等業者討論，指城市臨停區很少，導致駕駛違規，已發文22縣市在道路每100至150公尺設定臨停區，完成前暫停記點。何時完成臨停區畫設？王國材說，希望今年底前，但要看各縣市的能量。

交通部擬放寬違停記點，卻引發行人、路權團體不滿，行人零死亡推動聯盟等相關團體今將舉行記者會，抗議交通部朝令夕改。民團批新制既然上路就要落實，並積極完善道路工程，交通部應出面統籌各地畫黃線事宜，避免各畫各的。