鳳山爆登革熱群聚 強制噴藥335戶

高雄市昨新增49例本土登革熱病例，累計破1519例，衛生局持續噴藥防疫，鳳山區前天群聚5例，3例為曹公國小附近個案，防疫員畫定方圓約百公尺內335戶住家入室內噴藥防治，引發居民恐慌、憂心疫情大爆發，議員批高市防登革熱好像只噴藥，應有更積極防疫方式；衛生局解釋，因群聚感染才採取緊急防治工作。

高雄鳳山區曹公國小附近前天新增3例本土登革熱例，分別為家庭群聚2人及社區感染1人，衛生局畫定方圓約100公里為防治區域，逐戶貼單通知要緊急防治，要進入家中噴藥戶數達335戶，上百名居民與數十名衛生、防疫員群聚曹公國小門口，眾人議論紛紛、憂心不已。

林姓住戶表示，原本要上班，臨時接到通知到噴藥，只能請假，大家都擔心登革熱爆發；陳姓居民說，看到市府這種大陣仗，以為發生大疫情，防疫人員要進入家裡噴藥，一家人連夜用塑膠布包覆家具，真是很困擾。

市議員鍾易仲表示，上月3日在議會市政總質詢，市長陳其邁曾說，高市登革熱疫情11月時曲線會往下，目前看起來不一定，高市對防治登革熱，好像就是噴藥、一噴再噴，讓市民非常困擾，但病例仍持續增加。

高市衛生局說明，曹公國小附近染疫新增人數3名，都已安排住院隔離，因為有群聚，防疫團隊採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治，該地建築形態透天住宅居多且密集，才會一次貼單335戶噴藥防治，不只室內，室外也會噴藥防治。

曹公國小校長劉熾慧說，鄰近社區爆發登革熱病例，校園防治也不敢鬆懈，持續積極清除積水容器；衛生局則指，學生放學後才會進校園噴藥消毒。