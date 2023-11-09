失智症紅綠燈／調整生活型態 及早預防失智

Q：預防失智症，哪件事最重要？

A：研究顯示，依據近年來歐美的幾個長期追蹤研究，阿茲海默症可能早在失智者出現症狀的20年前，大腦即開始產生病變。因此，預防失智行動要及早開始。

隨著研究進展，我們逐漸瞭解有助於預防或延緩失智症的因子，應積極在生活中增加大腦保護因子（趨吉），如多動腦、多運動、均衡飲食、多社會互動、維持健康體重；同時減少危險因子（避凶），如預防三高、避免頭部外傷、不抽菸、遠離憂鬱、避免聽力受損、減少空氣汙染，以降低罹患失智症的風險。

世界衛生組織（WHO）2019年公布降低認知缺損與失智風險指南中， 同樣提及多運動、不吸菸、營養均衡、少喝酒、認知促進、社交互動、體重管理、三高（高血壓、高血糖、高血脂）管理、不憂鬱、聽力損失管理等方法，因此，「調整生活型態」為預防失智的最有效方式，能有效降低失智風險。

●如果對失智症有不了解的地方，可撥打失智症關懷專線0800-474-580諮詢，將有專人提供說明、解答。