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健康主題館／網購「瘦瘦筆」 小心偽藥傷身

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，各電商平台也引起搶購，食藥署提醒此為處方藥，切勿自行購買。圖／本報資料照片
俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，各電商平台也引起搶購，食藥署提醒此為處方藥，切勿自行購買。圖／本報資料照片

俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，各電商平台也引起搶購，衝擊糖尿病患者用藥。不過，由於此針劑是處方藥，所以有賣家在電商平台上，以「胰妥Ｘ」、原子筆配件等名稱兜售，衛福部食藥署與地方衛生局合作，全盤檢視是否有不法情節。

台商林先生長期每周注射一劑「易Ｘ糖」控制血糖，但去年「瘦瘦筆」因減重者囤貨而一度缺貨，導致健保給付每支1000元，自費市場飆漲至9000元、1萬元。

看準龐大的「瘦身商機」，不少賣家在電商平台或臉書等通路，以「胰妥Ｘ」、「原子筆配件」等名稱兜售瘦瘦筆，以此規避法令在網路上販售藥品。這類賣場僅以文字暗示該賣場有賣瘦瘦筆，照片則是搭配刊登一般原子筆，或是用馬賽克遮蔽Ozempic字樣，暗示意味十足。

食藥署聯手電商 揪關鍵字下架產品

食藥署副署長陳惠芳說，歐盟發現Ozempic注射筆偽藥，經查國內目前有核准相同英文品名的藥品許可證，但這款偽藥並沒有中文標示及許可證字號，非屬我國核准藥品，其療效及安全性未經確認，使用後可能產生危害，請民眾不要自行從國外網路或其他通路購買該產品。

食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，在網路上販售的藥品，定期請地方衛生局上網巡邏，實際購買產品，釐清業者是否違法。

陳惠芳說，若發現電商平台有販售情形，會請業者下架，因賣家可能不清楚是藥品，未來會加強教育訓練。目前定期與電商平台召開會議，擬定2套管理機制，一為上架之前提醒賣家確認，有些產品屬於藥品，不能在網路販售；二是與平台溝通特定關鍵字、近期常見的違規關鍵字，並請平台主動下架產品。

網路賣違規藥品 減肥藥壯陽藥最多

陳惠芳指出，2022年有1575件網路藥品違規，當中有1152件屬於無照藥商；今年上半年則有820件、無照藥商567件，以減肥藥和壯陽藥為大宗。

台大醫院副院長黃國晉說，許多民眾想減肥，或有壯陽需求卻不敢啟齒的男性，會私下嘗試從網路找尋「自救」方式，若不肖業者用廣告鼓吹吸引，恐讓民眾落入購買到偽藥或禁藥的陷阱中。

黃國晉表示，改善勃起功能障礙，最常見服用威而鋼、犀利士等藥物，但不少民眾不敢就醫而尋求偏方，像印度神油、網購藍色小藥丸等，因藥品來源不明，可能摻有雜質，恐對身體造成傷害。

來路不明的減重藥物，也可能造成腎臟等身體負擔。黃國晉說，有些民眾會購買宣稱可以降低體脂肪的健康食品，但如果目的是為了減重，「吃健康食品是絕對沒幫助」，減重仍建議尋求正規管道，多運動或找營養師調整飲食，以及尋求醫師協助。

擅自賣個人藥品 最重判7年罰5千萬

實際檢視電商平台販售情形，以瘦瘦筆的情況為例，截至昨天傍晚，許多賣場都已將該產品下架。

陳惠芳提醒，民眾切勿將個人自用藥品於網路販售，除了涉違反藥事法第27條規定，可依同法第92條規定，處以新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

倘屬販售或意圖販售未經我國核准之藥品，亦涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

網路 電商 減重

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