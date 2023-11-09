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台北醫院急重症大樓 拚2027完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
衛福部台北醫院急重症大樓昨動土，副總統賴清德（左起）、行政院長陳建仁與前閣楑蘇貞昌等人出席。記者林澔一／攝影
衛福部台北醫院急重症大樓昨動土，副總統賴清德（左起）、行政院長陳建仁與前閣楑蘇貞昌等人出席。記者林澔一／攝影

衛生福利部台北醫院昨舉行急重症大樓動土，投資逾60億，在原國健署舊址新建一棟地下4層、地上16層大樓，預計2027年1月完工，總病床數增至873床，設有複合式手術室、達文西手術設備等。前後3任行政院長包括副總統賴清德、前院長蘇貞昌及現任院長陳建仁同台，賴清德提到，政府持續推動精準、再生及智慧醫療，擬定癌症防治計畫，目標2030年因癌症死亡數下降三分之一。

台北醫院院長鄭舜平表示，過去台北醫院空間不足，發展受限制，2014年起計畫興建新的急重症大樓，建設過程挑戰大，2018年計畫核定，之後遭逢疫情，工程流標4次，又遇原物料上漲、缺工考驗，蘇貞昌任行政院長時追加10億預算，才終於在第5次，以41.2億金額決標。

鄭舜平提及，大樓興建困難處在於不能中斷醫療服務，需要先新建一座動力中心，今年9月竣工後，把舊的動力中心、國健署辦公室拆除，才有基地蓋新大樓。急重症大樓啟用後急性病床增至499床，特殊病床374床，總病床數從540床增為873床，停車格也增至428格。

台北醫院副院長郭憲華說，醫院會往急、重、難症方向邁進，比如癌症治療，去年引進直線加速器的體外放射治療設備，以前放射腫瘤科病患要轉往其他醫院，如今已不需轉院。

如何擴充醫療人力也是重中之重，郭憲華坦言，因疫情流失一些護理人員，台北醫院現有1200多名醫事人員，現已招募胸腔外科、執行血栓移除術、心臟血管科等醫師，預計至少擴增到2000人，守護新莊、泰山、五股一帶近60萬人健康。

陳建仁說，台灣醫療服務是全世界數一數二好，歸功於健保、醫事人員及醫療設備，隨著都市發展，新莊一帶人口上升，醫療資源也要跟上。

台北醫院 癌症治療 疫情

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