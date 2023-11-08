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開放代理孕母有望？ 同家會 ：讓想生的人都成為隊友

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
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衛福部今拋出「人工生殖法」修法放寬納入「同性」、「單身女性」、「代理孕母」三類對象，其中，開放代理孕母引發諸多討論。台灣同志家庭權益促進會發聲明表示，現行人工生殖法不單是歧視同志伴侶、單身女性及單親家庭，代孕合法化也不只是同志議題，更是部分無法自己懷孕的國人所期待，呼籲政府儘速修法，並納入多元性別考量，讓想生的人都能成為國家的隊友。

同家會表示，同家會長期服務想要生養的同志，陪伴許多同志走過跨海人工生殖的淚水與煎熬，欣見「人工生殖法」近期修法有望。同家會認為，少子化時代，友善生養已是最迫切的議題，現行人工生殖法僅限不孕異性戀夫妻，單身女性凍卵後，則必須在已婚狀態、且獲丈夫同意下才可以使用，這是對同志伴侶、單身女性的歧視，也是對單親家庭的歧視，因此同家會主張應儘速修正人工生殖法，讓想生的人都能成為國家的隊友。

對於相對爭議性高的代理孕母，同家會說，代理孕母合法化與否不只是同志議題，許多長期求子心切的單身女性、異性戀夫妻，但自己無法懷孕的國人也很期待，在台灣同婚合法化之後，修法版本當然也要納入多元性別，修法會議也應納入同志團體的參與和意見。

由於部分民間團體對代理孕母倫理議題有疑慮，同家會指出，國外也有「非商業性代孕」制度，從更平等與人道的代孕制度出發，盼此次透過社會各界討論，建立一套兼具友善女性、人道角度的生養制度，相信台灣社會能有智慧一同面對。

同志 單身 代理孕母

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