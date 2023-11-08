民眾上高速公路需遠繞 造橋交流道環差過初審

國道電子收費政策實施後，原國道1號造橋收費站公務便道封閉，導致苗栗縣造橋鄉民眾進出高速公路須遠繞頭份或頭屋交流道，為此，開發單位交通部高公局欲在原造橋收費站及腹地增設造橋交流道並提出環差；環委憂心以苗14線作為聯絡道路恐造成交通衝擊，要求加強評估造橋地磅站改建對車流影響，補正後通過初審，後送環評大會審查。

環境部今召開「中山高速公路新竹-員林段拓寬工程環境說明書第4次環境影響差異分析報告（增設造橋交流道工程）」專案小組初審會議。

本案自1994年6月14日起規畫開發新竹交流道（99k+650）起至員林交流道（211k+200）止，全⻑約111.6公里拓寬計畫，除將高速公路主線拓寬，還增設頭份、苗栗、三義、豐原、大雅、台中、王田、彰化、員林等9個交流道，以及新竹系統交流道。迄今除上述規畫外，還增設銅鑼、頭屋交流道並通過環評，高公局今天再提出增設造橋交流道。

高公局說明，由於苗栗縣造橋鄉民眾進出高速公路須迂迴繞行效率不佳、增加地區交通負荷，本計畫擬利用原造橋收費站和腹地增設造橋交流道，分擔頭份及頭屋交流道部分車流，提升苗栗地區國道運輸路網效率；造橋地磅區配合匝道路線線形需調整改建，改建期間以維持正常營運不停磅為原則。

高公局表示，造橋交流道距北側頭份交流道約8公里、距南側頭屋交流道約7公里，依據前期可行性研究報告評估以及交通需求預測分析，交流道型式以苗14線為聯絡道，採半套鑽石型交流道配置，設置北入、南出共計2支匝道，可提供目標年（2041年）的交通量需求。

環委指出，本案規畫以苗14線為聯絡道，憂心原本的鄉道變成主要高速公路聯絡道後，交通量將增加，雖苗栗縣政府正進行苗14線拓寬作業，但報告中未明確說明其施工期程及交通衝擊評估。

高公局回覆，苗14線拓寬工程是由苗栗縣府負責，預計明年11月完成用地取得及發包作業、2026年8月完工，另外，部分工程需封閉高速公路車行箱涵，後續將與苗栗縣府協商整合施工期程，以減少苗14線施工封閉時間。

經閉門會議後，環委認為，大型車由地磅站出入更容易影響車流及環境，加強評估地磅站先建後拆過程的動線規劃與交通衝擊影響，並補充聯絡道增設交通影響環境監測點的必要性。

另外，環委也要求開發單位強化道路行徑山崩地滑敏感區及順向坡等敏感區位的邊坡穩定監測規畫、重新檢討並研提施工期間土石方運輸、暫置的具體管理管制規畫，以及補充永久滯洪池的清淤規畫及管制措施。