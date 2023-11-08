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宏碁攜手中研院 合作研究個人化mRNA癌症疫苗

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮今天指出，精準醫療是未來醫界的發展趨勢，全世界都朝此方向積極推動，台灣精準醫療研發量能應結合科技及台灣ICT產業基礎，跨域合作迎接智慧醫療產業新局，為社會創造更高的新價值，也對全人類做出更多貢獻。

宏碁與中央研究院於日前簽屬合作備忘錄，針對個人化mRNA癌症疫苗進行合作，共同將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗；宏碁今指出，此次合作將相互借重雙方擅長的技術，包含免疫抗原預測AI模組、mRNA藥物製程等，期能促進在個人化mRNA癌症疫苗和藥物領域的獨立研發及製造能力。

宏碁總經理簡慧祥說，宏碁深耕醫療領域數年，運用資通訊科技推動數位健康科技的發展，不僅能提升醫療效率，更能增進醫療品質。此次宏碁與中研院的合作，除了將個人化癌症疫苗及mRNA藥物量產製程與相關設備往市場邁進外，整合科技與醫學之長，更顯示出宏碁將會有更多智慧醫療解決方案進入臨床應用，實現醫療科技創新。

中央研究院院長廖俊智則說，中研院在疫情初期即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，從基礎研究到實際製程，進行垂直整合。目前已有多項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。

疫苗 癌症 團隊

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