健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

新冠疫情落幕後，歐美先進國家出現醫護過勞、罷工，民眾有病無處看等情況。台灣醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢表示，健保實施至今，面臨要以有限的總額大餅，負擔高齡化愈來愈重的醫療負擔，加上自費醫療亂象，若不及時應對，恐會布上他國後塵，病人「看不好病」、「看不到病」。

吳明賢說，過去3年，台灣醫療體系度過最艱困的時間，各界開始擔憂，原先以全民健保為基礎建構的醫療體系，在未來大規模傳染病疫情來臨時，能否展現足夠的彈性、韌性來應接長期挑戰。疫後全球面臨相似挑戰，從採公醫制度的英國開始，都出現醫療人員離職、工作負擔過重問題，導致民眾有病卻沒地方看。

「台灣尚未面臨類似問題，但健保實施28年，以有限的GDP占比承接逐漸增加的高齡人口，是否能維持一慣的醫療品質，令人擔心。」吳明賢表示，自己以三大層次評估醫療體系健全程度，一是「看得到病」，即醫療可近性、方便性；二為「看得起病」，是指醫療服務的性價比；三則是「看得好病」。因健保覆蓋率超過9成，台灣在前2個層次表現出色，但愈來愈多統計數字指出，台灣癌症、心血管疾病死亡率，以及平均餘命等數字，正慢慢變弱。

吳明賢表示，台灣沒有人看不到、看不起醫師，但新藥、新科技費用高昂，在健保總額有限、醫療投資明顯不足的情況下，難以收載。這並非醫界造成，而是社會高齡化、人口型態轉變所致，甚至已出現健保點值下降至0.7、0.8的情況，都是「餅不夠大造成的。」

自費醫療亂象是台灣醫療另一大問題。吳明賢說，目前健保制度「只管健保內的醫療項目」，即使自費市場混亂也無法可管，造成過度醫療、醫療浪費發生，更會導致年輕醫護遠離勞苦工作，導致外科缺人，找不到心血。亦會造成「劣幣逐良幣」現象，正派經營的台大醫院，不願為了獲利推動自費醫療，導致經營愈來愈困難，必須靠業外收入才能維持幾贏。另外，台大醫院其實收治不少在外自費醫美失敗案例，最後都由健保資源支應。

吳明賢也說，日前各界在提，要為護理師加薪，台大醫院檢視護理人員薪資狀況，已符合工會訴求的年薪70萬。醫院陸續為各職類醫護人員調薪數次，並提高值班費用，明年還會再隨公務人員加薪，為醫院公務人員身份員工調薪。較佳的薪資，加上提供住宿等福利，經醫院護理部統計，離職率是「優等生」。