違停新制擬暫緩昨是今非？ 王國材：初步規畫預計明宣布

違停新制加嚴，引發職業駕駛人不滿，掀起論戰。違停記點新制是否暫緩，交通部長王國材昨說「正在討論、需要時間溝通」；今在公開行程受訪說「罰款維持、先暫緩記點」，年底前完成畫設10%黃線後恢復。對於是否為臨時決議，王僅表示，都還在討論中，初步規畫預計明天宣布。

不滿交通部有意暫緩違停記點新制，行人零死亡推動聯盟與網紅Cheap、行人零死亡推動聯盟代表羅宜、台灣機車路權促進會理事黃柏岳、台灣交通安全協會監事黃飛發等路權團體，明天將共同在立法院群賢樓前召開記者會。

對於王國材公開表示「罰款維持、暫緩記點」，全國汽車駕駛人權益聯盟回應，盼王的承諾能嚴格落實，「不應該受任何團體影響」，進而中止當前與職業駕駛人的共識，期待一周後有明確公告。

不過，據了解，交通部在周一即研議10%黃線劃設好前，擬先暫緩違停記點新制，但因尚未和行政院、警政署正式討論，才會未對外鬆口。

違停記點新制是否暫緩，王國材昨媒體表示，現正與相關駕駛團體討論，後會與警政署溝通確認；應是這星期宣布。仍然需要時間各界溝通。今天在公開行程則表示「罰款維持、暫緩記點」，有聲音質疑這是一夜翻盤、臨時決議。

對此，王國材僅回應，「都還在討論中」；今天公開提及的「罰款維持、暫緩記點」說法，是「初步規畫」方案。媒體再問，究竟是否已定案？他則僅表示「初步規畫預計明天宣布」。