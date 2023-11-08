違停新制擬暫緩路權團體抗議 網紅Cheap：勿朝令夕改

違停新制加嚴，引發職業駕駛人不滿，掀起論戰，交通部擬先暫緩記點，年底前完成畫設10%黃線後恢復，罰款則仍維持。網紅Cheap與路權團體明將召開記者會，反對交通部「朝令夕改」；Cheap受訪表示，交通部除要守住底線，也要積極完善道路工程，且說清楚如何與地方共同完成，不要各地政府又多頭馬車、各自為政，否則無所適從，難怪職業駕駛人違規、行人任意穿越馬路頻頻。

不滿交通部有意暫緩違停記點新制，行人零死亡推動聯盟與網紅Cheap、行人零死亡推動聯盟代表羅宜、台灣機車路權促進會理事黃柏岳、台灣交通安全協會監事黃飛發等路權團體，明天將共同在立法院群賢樓前召開記者會。

Cheap受訪強調，路權團體認同職業駕駛人所言，道路工程要先完善；不過，路權團體仍認為，交通部仍要力守違規記點新制，不要因此先暫緩，既然已上路就要落實。

他說，明天路權團體之所以要站出來，並非要和職業駕駛人對峙，雙方私下也有溝通過。

對於明日記者會主張，他說，路權團體除了表達對交通部朝令夕改不滿，也質疑如何與地方協調年底前完成10%黃線臨停區劃設，這些都沒有說清楚，有有所依歸，否則令人無所適從，難怪會引起社會反彈。

對於交通部長王國材稱年底前完成一成黃線臨停區劃設，Cheap表示，從他過去參與交通改革經驗來看，認為時間很倉促，交通部應出面統籌，因不是所有地方政府對此都很專業，可以馬上到位，屆時若各畫各的，豈非又各自為政？這也是台灣交通當前的老問題。