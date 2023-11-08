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砸逾60億台北醫院急重症大樓今動土 預計2027年初完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛生福利部台北醫院今舉辦急重症大樓動土典禮。記者劉懿萱／攝影
衛生福利部台北醫院今舉辦急重症大樓動土典禮。記者劉懿萱／攝影

衛生福利部台北醫院今舉辦急重症大樓動土典禮，投資逾60億，在原國健署舊址新建一棟地下4層、地上16層的大樓，預計2027年1月28日完工，總病床數增至873床，設有複合式手術室、達文西手術等。台北醫院院長鄭舜平說，盼帶給新莊地區58萬鄉親最好的醫療照顧。

鄭舜平指出，過去台北醫院空間不足，發展嚴重受限，因此從2014年便開始計畫興建新的急重症大樓，由於建設過程困難，需花13年才能在2027年1月完工啟用。鄭感謝副總統賴清德2018年核定這項計畫，中間因工程上漲，招標4次都流標，最後行政院前院長蘇貞昌追加10億預算，才終於再第5次，以41.2億金額招標出去。

鄭舜平提及，大樓興建困難處在於，不能中斷醫療服務，因此需要先新建一座動力中心，今年9月竣工後，把舊的動力中心、國健署辦公室拆除後，才有基地蓋新的大樓。

鄭舜平說，台北醫院投資逾60億打造急重症大樓，啟用後急性病床增至499床，特殊病床374床，總病床數從540床增為873床，停車格也增至428格。同時醫院內部提供正子電腦斷層、複合式手術室、達文西手術等，以及日照、早療級托嬰中心服務，讓新莊58萬在地居民有更完整的醫療環境。

台北醫院

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