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疾管署：快篩劑配送依衛生局評估 無強迫民眾領取

中央社／ 台北8日電

國民黨彰化縣議會黨團書記長劉淑芳昨天指出，衛福部未能精準預估，造成COIVD-19快篩劑堆積如山。疾管署今天表示，配合疫苗接種發放的快篩試劑，配送數量是依各地衛生局評估。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，因應秋冬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為協助年長者出現症狀時，及時分辨是否為新冠肺炎及鼓勵接種疫苗，因此配合流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗接種作業，發放65歲以上長者每人10劑COVID-19家用快篩，每人至多30劑。

疾管署自9月底起，依縣市衛生局規劃配送2637萬餘劑至醫療院所和社區設站場所，後再依衛生局反映民眾領取家用快篩試劑踴躍，依衛生局申請陸續再配送196萬餘劑家用快篩試劑至合約醫療院所。

疾管署表示，有關上述家用快篩試劑的配送數量，是由衛生局評估轄區民眾領取需求，再由疾管署配送至合約醫療院所或衛生局指定的社區接種站，供接種民眾自由領取，絕無強迫民眾領取。

疾管署指出，由於COVID-19與流感重疊症狀多，建議民眾可以先使用COVID-19家用快篩試劑排除新冠肺炎；再前往醫療院所，由醫師判定是否進行醫用流感快篩；公費流感抗病毒藥劑使用條件並不須快篩，只要經臨床醫師專業判斷符合給藥條件即可開立。

疾管署強調，秋冬季節為呼吸道疾病流行高峰，國際間部分國家COVID-19疫情也已出現上升趨勢，國內近期COVID-19疫情近期呈現上下波動，但併發症及死亡發生風險持續，且併發症中65歲以上長者占78%，運用家用快篩試劑快速診斷，及早採取必要的防治措施極為重要。

疾管署發言人曾淑慧昨天表示，莫德納XBB.1.5疫苗已接種近46萬劑，呼籲盡快接種新冠XBB疫苗，提升保護力。

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