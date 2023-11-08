賈新興：台北今年10月比往年熱 入秋以來最低溫是下周這天

今年是暖秋？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度。入秋以來最強東北季風周五報到，預估最低溫會出現在下周一（13日），北部沿海空曠處等大約16至17度，台北站預估最低溫18至19度。

賈新興指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，實際發生的日最低溫和氣候日最低溫的比較發現，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度，期間大約10/10-10/11、 10/20-10/21及10/28，稍微涼一點點。

賈新興指出，預估下一波從周五中午後開始的東北季風，比過去幾波強且持續時間較長，新竹以北及宜蘭從周六（11日）到下周三（15日），整天的溫度大致都在24度以下。台中以北的沿海地區風很大，預估最低溫出現時間在下周一（13日），北部沿海空曠處及谷地大約16至17度，台北站預估最低溫18至19度。

至於最近的天氣，賈新興指出，明天午後山區零星短暫陣雨，周五中午後東北季風增強，午後苗栗以北有局部短暫陣雨，晚上基隆北海岸、大台北及宜花東轉有局部短暫雨，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨。