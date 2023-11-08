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賈新興：台北今年10月比往年熱 入秋以來最低溫是下周這天

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天立冬，但各地逾30度，再迎秋老虎天氣。本報資料照片
今天立冬，但各地逾30度，再迎秋老虎天氣。本報資料照片

今年是暖秋？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度。入秋以來最強東北季風周五報到，預估最低溫會出現在下周一（13日），北部沿海空曠處等大約16至17度，台北站預估最低溫18至19度。

賈新興指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，實際發生的日最低溫和氣候日最低溫的比較發現，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度，期間大約10/10-10/11、 10/20-10/21及10/28，稍微涼一點點。

賈新興指出，預估下一波從周五中午後開始的東北季風，比過去幾波強且持續時間較長，新竹以北及宜蘭從周六（11日）到下周三（15日），整天的溫度大致都在24度以下。台中以北的沿海地區風很大，預估最低溫出現時間在下周一（13日），北部沿海空曠處及谷地大約16至17度，台北站預估最低溫18至19度。

至於最近的天氣，賈新興指出，明天午後山區零星短暫陣雨，周五中午後東北季風增強，午後苗栗以北有局部短暫陣雨，晚上基隆北海岸、大台北及宜花東轉有局部短暫雨，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興指出，下周日（12日)至下周二(14日)受東北季風影響，基隆北海岸至東北角、新北東側及宜花有局部短暫雨，下周三（15日）東北季風減弱，基隆北海岸至東北角、新北東側及宜花仍有零星短暫雨，16日清晨宜花東沿海有零星短暫雨。17日東北季風增強，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度。擷取自賈新興臉書
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，熱的時候非常多，且比氣候值高了將近1-2度。擷取自賈新興臉書

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