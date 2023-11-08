聽新聞
test
0:00 / 0:00
立冬進補首選！台南羊肉節周六登場 羊肉料理大放送
農曆9月25日為立冬，民間習俗習慣在這一天進補，而羊肉富含蛋白質、脂肪、維生素及礦物質，也成為民眾僅補的選擇之一。為推廣國產羊肉，台南市政府與新化區農會將本周六在新化果菜市場舉行「國產羊肉推廣活動」，現場供300碗羊肉湯、300瓶羊奶，以及100包羊乳糖等，藉此行銷地方特色。
全台南養羊共有180廠，總計有2萬2618隻乳羊、肉羊，主要畜牧地分別在佳里、新化、關廟區，每年總產值超過2億5000萬。台南市府舉辦國產羊肉推廣活動已邁入第3年，此次由新化區農會承辦，選擇在新化果菜市場盛大展開。農會今為羊肉節舉辦宣傳記者會，市議員李偉智、余柷青、陳碧玉、朱正軒等人也到場，與各界貴賓共同推廣。
新化區農會總幹事林侑融說，羊肉在《本草綱目》中被稱為元陽，可避寒氣、暖心肺等，國人們在立冬時都喜愛選擇吃羊肉進補，歡迎民眾本周六共襄盛舉，備有300份羊肉湯、300瓶羊奶，以及300份結合農改場台南16號越光米的麻油蕈菇飯，提供現場民眾免費品嘗。
林侑融表示，新化是台南養羊的重鎮之一，過去在全盛時期都可以看到相關羊肉產業，不論羊乳、羊肉料理都非常多元。除此之外，農會更設有養羊產銷班，輔導養羊產業正常運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言