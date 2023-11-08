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立冬進補首選！台南羊肉節周六登場 羊肉料理大放送

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
新化區農會總幹事林侑融說，新化是台南養羊的重鎮之一，過去在全盛時期都可以看到相關羊肉產業，不論羊乳、羊肉料理非常多元。記者李文德／攝影
新化區農會總幹事林侑融說，新化是台南養羊的重鎮之一，過去在全盛時期都可以看到相關羊肉產業，不論羊乳、羊肉料理非常多元。記者李文德／攝影

農曆9月25日為立冬，民間習俗習慣在這一天進補，而羊肉富含蛋白質、脂肪、維生素及礦物質，也成為民眾僅補的選擇之一。為推廣國產羊肉，台南市政府與新化區農會將本周六在新化果菜市場舉行「國產羊肉推廣活動」，現場供300碗羊肉湯、300瓶羊奶，以及100包羊乳糖等，藉此行銷地方特色。

全台南養羊共有180廠，總計有2萬2618隻乳羊、肉羊，主要畜牧地分別在佳里、新化、關廟區，每年總產值超過2億5000萬。台南市府舉辦國產羊肉推廣活動已邁入第3年，此次由新化區農會承辦，選擇在新化果菜市場盛大展開。農會今為羊肉節舉辦宣傳記者會，市議員李偉智、余柷青、陳碧玉、朱正軒等人也到場，與各界貴賓共同推廣。

新化區農會總幹事林侑融說，羊肉在《本草綱目》中被稱為元陽，可避寒氣、暖心肺等，國人們在立冬時都喜愛選擇吃羊肉進補，歡迎民眾本周六共襄盛舉，備有300份羊肉湯、300瓶羊奶，以及300份結合農改場台南16號越光米的麻油蕈菇飯，提供現場民眾免費品嘗。

林侑融表示，新化是台南養羊的重鎮之一，過去在全盛時期都可以看到相關羊肉產業，不論羊乳、羊肉料理都非常多元。除此之外，農會更設有養羊產銷班，輔導養羊產業正常運作。

推廣國產羊肉，台南市政府與新化區農會本周六在新化果菜市場舉行「國產羊肉推廣活動」，現場供300碗羊肉湯、300瓶羊奶等，藉此行銷地方特色。記者李文德／攝影
推廣國產羊肉，台南市政府與新化區農會本周六在新化果菜市場舉行「國產羊肉推廣活動」，現場供300碗羊肉湯、300瓶羊奶等，藉此行銷地方特色。記者李文德／攝影

農會 立冬 農改場

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