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史上最台行動花車酒吧你看過嗎？ Grant's 格蘭8年「鬥陣花車8ar」熱鬧登場

聯合線上／ 林俊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌於2019年推出全新升級版「格蘭 8 年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」。這幾年一直是消費者於送禮、歡聚的唯一首選！高CP值的價格帶，同時又為同等級唯一有8年份的威士忌、好喝順口以及擁有台灣人最喜歡的雪莉風味。今年下半年，格蘭8年特別打造了行動花車「鬥陣花車8ar」，將帶著威士忌從田野跑到都市，在全台北中南地區跑透透進行試飲活動體驗。目前已經參與了四大盛會：大稻埕夏日煙火節、左營萬年季、桃園太子忠孝文化季、屏東九如檸檬節，最終站我們即將回到台北萬華大鬧熱，歡迎大家來到現場一起同樂歡聚。

Grant's 格蘭8年「鬥陣花車8ar」熱鬧登場。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Grant's 格蘭8年「鬥陣花車8ar」熱鬧登場。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

純飲加冰、懶人系最夯特調，你喜歡哪一種？

本次花車酒吧提供2款特調喝法，第一種純飲加冰體驗純粹的格蘭8年雪莉桶風味。第二種則是專屬於花車酒吧的活動限定特調，酸梅湯加上格蘭8年，經典古早味的酸梅湯配上我們的國民威士忌，是喝威士忌入門的絕佳組合。好喝順口、風味絕佳，是大家都能輕易愛上的懶人系特調，只要前往活動現場加入「 Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌」的官方LINE帳號就能免費兌換一杯。

本次花車酒吧提供2款特調喝法，第一種純飲加冰體驗純粹的格蘭8年雪莉桶風味。第二種則是專屬於花車酒吧的活動限定特調圖。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本次花車酒吧提供2款特調喝法，第一種純飲加冰體驗純粹的格蘭8年雪莉桶風味。第二種則是專屬於花車酒吧的活動限定特調圖。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

神秘台味大舞廳，等你一起來拍照換好禮！

花車酒吧的第二個重頭戲，打造了一個台味大舞廳，濃濃的復古台式風格舞廳，穿戴著格蘭8台味風格道具，瞬間讓你成為50年代華麗歌唱明星，同時大家可以上車擺拍喜歡的各式各樣的POSE。此外，只要在現場拍照上傳 Instagram、Facebook 限時動態，再送格蘭8特製驚喜小禮。

活動現場加入「 Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌」的官方LINE帳號就能免費兌換一杯。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動現場加入「 Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌」的官方LINE帳號就能免費兌換一杯。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭鬥陣花車8ar 等你一起過來大口喝8

為了喜歡喝威士忌的你，格蘭8年跨越北中南，最終站我們將巡迴回到北部 –2023萬華大鬧熱，參與萬華一年一度的熱鬧盛事。活動除了能喝到格蘭8年限定特調以及最Fashion、最台的大舞廳外，現場還不定時有快問快答的活動，答對還會加碼再送你更多精美的小禮物。格蘭8年與您相約現場，我們不見不散。

Grant’s格蘭的酒款有豐富多樣的香氣及醇厚風味，為最具代表性的蘇格蘭調和威士忌品牌之一。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Grant’s格蘭的酒款有豐富多樣的香氣及醇厚風味，為最具代表性的蘇格蘭調和威士忌品牌之一。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Grant’s格蘭的酒款有豐富多樣的香氣及醇厚風味，為最具代表性的蘇格蘭調和威士忌品牌之一。特別針對台灣消費者打造的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，由首席調酒師傾心調配，同級唯一以陳年至少8年的高品質原酒移入雪莉桶過桶熟成，酒精濃度達40%，桂圓香氣中帶有一絲煙燻味，並散發著橡木芬芳與香草氣息，入口後清爽香甜花果香氣，甘甜滑順讓人不絕於口，留下的麥芽香尾韻豐富悠長，酒體呈琥珀色澤、且以喜氣紅為包裝設計，由內到外盡顯高級質感，超高CP值再加上台灣消費者對雪莉桶風味的鍾愛，堪稱同級產品中，唯一超值價格就能有8年威士忌禮遇，不論送禮、宴客或是與親朋好友團聚品酩，都是令人讚不絕口且物超所值的不二選擇，為多人聚會添上小酌的歡樂氣氛。

活動除了能喝到格蘭8年限定特調以及最Fashion、最台的大舞廳外，現場還不定時有快問快答的活動，答對還會加碼再送你更多精美的小禮物。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動除了能喝到格蘭8年限定特調以及最Fashion、最台的大舞廳外，現場還不定時有快問快答的活動，答對還會加碼再送你更多精美的小禮物。 圖／Grant's提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭8年鬥陣花車8ar限定場次公告
◆ 11/25 (六) 2023萬華大鬧熱
活動地點：台北市萬華區貴陽街二段（西園路一段至康定路）
活動時間：13:00 - 21:00
詳情請見Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌官方Facebook粉絲專頁，將會不定時公告最新活動資訊。（提醒您，未滿18歲禁止酒駕 未成年請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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