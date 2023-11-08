王國材：違停罰款維持暫緩記點 運將喊話「不應受任何團體影響」

違停新制加嚴，引發職業駕駛人不滿，掀起論戰。交通部長王國材今天在公開行程受訪說，罰款維持，但先暫緩記點，年底前完成畫設10%黃線後恢復；全國汽車駕駛人權益聯盟回應，盼王的承諾能嚴格落實，「不應該受任何團體影響」，進而中止當前與職業駕駛人的共識，期待一周後有明確公告。

今年6月30日起，《道路交通安全管理處罰條例》新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月。職業駕駛憂心生計向民代陳情，日前更發動計程車包圍交通部抗議；支持交通改革者則認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿4個月之際，再度掀起論戰。

對於王國材今天在公開行程受訪說法，全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟回應，若交通部在道路工程規畫相當完善，若違規遭檢舉或記點，都是應該的，職業駕駛人目前之所以反彈，是因當前新制有很大瑕疵，若因載貨、載客違停而遭違規記點，「要集滿12點，真的很簡單。」

他指出，職業駕駛人因害怕遭「檢舉蟑螂」拍照，不敢載人載貨，以致生存、生計都受影響。

劉鴻樟說，交通部釋出善意，職業駕駛人也支持改革交通安全；他強調，「不是司機喜歡違規，而是道路規畫沒做好，交通部要承認此事」；若道路規畫完善，職業駕駛人還違規，他雙手贊成加嚴執行。

全國汽車駕駛人權益聯盟日前提出一訴求，認為檢舉人要有「動態3分鐘影片」，且真正影響人車交通安全，才能舉發，引發輿論熱議。

對此，劉鴻樟解釋，3分鐘影片檢舉，是指進入臨停到離開過程，整段影帶要舉證是否足以影響道路安全、人車是否影響交通秩序。

他喊話，交通部不要放任，否則所有駕駛人都受不了，並希望交通部對先暫緩實施記點制的承諾，「能嚴格落實，不應該受任何團體影響」，進而中止當前與職業駕駛人的共識，期待一周後有明確公告。