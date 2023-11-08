台北醫院急重症大樓動土 賴清德：打造健康台灣

副總統賴清德今天參加衛福部台北醫院急重症大樓開工動土典禮時表示，新大樓將提供醫學中心層級先進設備，服務社區醫療照顧；未來透過精準醫療、再生醫療，打造健康台灣。

衛生福利部台北醫院興建地下4層、地上16層的急重症大樓，今天舉辦動土典禮。

賴清德、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、衛福部次長王必勝，與中央、地方民代等人參與祝禱與動土儀式。

賴清德表示，擔任行政院長期間，受到許多立委質詢與當面爭取興建台北醫院新大樓的經費，也感謝市府審查、許可工程施工執照，地方里長協助溝通施工期間所造成的交通與噪音問題。

賴清德並感謝台北醫院在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫療人員站在第一線承擔國家重責大任，團隊還獲得「戰役特別獎」；未來新大樓除了先進設備提供醫學中心層級服務，在日間照顧、早期療育、托育上，也深入社區，相當不簡單。

他說，未來希望透過「打造健康台灣」理念，包含精準醫療、再生醫及智慧醫療，降低癌症死亡人數，讓國人更健康。

陳建仁致詞時提到，台灣的醫療福利居全球前端，衛福部立醫院在疫情期間發揮公共衛生功能，盼望未來透過尖端科技，幼兒專科醫師照顧、預防醫學照顧，提供各年齡層的全責照顧。

蘇貞昌說，見證急重症大樓興建過程的艱辛，大樓多次發包流標，經由增加預算新台幣10億元，終於順利發包動土。

台北醫院院長鄭舜平表示，至民國111年底新莊區已超過42萬人口，新的急重症大樓工程複雜，總投資60億元，未來興建完工後，總床數從540床增為873床，可以改善病床不足問題。未來持續發揮公共衛生與醫療使命，國家有需要時都立刻擔起重責，配合國家政策執行各項任務。