百貨周年慶必買！LG A9TS蒸氣濕拖無線吸塵器讓居家清掃變得「蒸」簡單

趁百貨年慶入手LG A9TS蒸氣濕拖無線吸塵器，科技、美型一機搞定。 圖／李政龍攝影

一年一度百貨周年慶開跑，平常想買卻又下不了手的，通通趁現在！打造自己夢寐以求的質感居家空間，就要入手具有具有石墨綠與雪霧白時尚質感外型、創新清潔科技的LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，升級LED輕薄地板吸頭，搭配高溫蒸氣濕拖去汙，最後再透過自動除塵功能讓髒汙不沾手，乾吸濕拖一機終結室內的髒污粉塵，輕鬆讓家中變得一塵不染。百貨周年慶檔期與1111期間，線上線下LG A9吸塵器全系列機型優惠最高可達5,000元，現在買最優惠。

輕鬆除塵去汙，打造玩美空間！

全新LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器領先業界，推出「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，獨特吸頭從LG招牌的濕拖功能進行全面升級，可以邊吸邊拖，更能以蒸氣濕拖功能高溫去汙，即使不用清潔劑也能去除頑垢髒汙，對於家中有嬰幼兒或是養貓養狗的家庭非常適合，在維持環境清潔的同時也能遠離化學清潔劑，打掃起來更加放心。

全新「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，透過高溫去汙，不用清潔劑也能去除頑垢髒汙。 圖／李政龍攝影

吸頭配件超貼心，隨心混搭，簡單清潔

除了蒸氣雙旋濕拖吸頭外，LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器還有多樣吸頭配件，輕鬆清潔家中各種容易累積灰塵、毛髮的死角。第3代LED輕薄地板吸頭變更寬、更扁，增加20%寬度、減少近15%高度，深入清潔沙發、電視櫃底下平常看不見的地方，透過吸頭前方的LED燈照明讓髒污無所遁形。

第3代LED輕薄地板吸頭再升級，輕鬆深入家具下方縫隙，透過前方LED燈照明讓髒污無所遁形。 圖／李政龍攝影

另外，不管是家中有長髮飄逸成員，或是有養寵物，肯定也需要毛髮專用吸頭來幫忙，可輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛及頭髮，特殊的膠條設計還可以避免毛髮糾纏，也非常容易拆洗清潔。

毛髮專用吸頭可輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛及頭髮。 圖／李政龍攝影

智慧集塵收納充電座2.0，自動除塵、隱形收納、雙電池充電All-in-One！

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器最獨特、最吸引人的就是它的All-in-One TowerTM智慧集塵收納充電座2.0，平時可收納所有配件吸頭，使用後則可自動清除吸塵後集塵盒內的灰塵，更內建3重過濾系統，集塵同時快速濾除細微灰塵，不弄髒手也避免二次污染。更棒的是，還會自動或手動啟動UVC紫外線殺菌功能，輕鬆減少集塵袋內灰塵表面的細菌滋生，不但不必再把自己搞得灰頭土臉，更為家人健康多一道防護。

美型All-in-One TowerTM智慧集塵收納充電座2.0，可輕鬆收納配件吸頭。 圖／李政龍攝影

LG A9 TS配有2顆長效電池可以替換使用，總續航力最長達120分鐘。 圖／李政龍攝影

百貨周年慶檔期與1111期間，線上線下LG A9吸塵器全系列機型優惠最高可達5,000元。 圖／李政龍攝影

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