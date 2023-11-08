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開創台灣關節內視鏡手術 嘉義長庚許文蔚榮獲全球前2%頂尖科學家

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚榮譽院長許文蔚開創台灣關節內視鏡手術，今年榮獲全球前2%頂尖科學家。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚榮譽院長許文蔚開創台灣關節內視鏡手術，今年榮獲全球前2%頂尖科學家。圖／嘉義縣政府提供

嘉義長庚醫院名譽院長許文蔚是台灣骨科界先驅，開創台灣關節內視鏡手術，並創辦膝關節鏡醫學會，今年榮獲「全球前2%頂尖科學家」殊榮，學術成就出類拔萃，嘉義縣長翁章梁今到醫院表揚許文蔚的傑出貢獻，並祝賀所有醫師11月12日醫師節快樂。

嘉義長庚醫院指出，許文蔚在2001年率先引進台灣首例電腦導航輔助人工膝關節手術，開創台灣關節內視鏡手術，過去20年也不斷研發臨床治療方法，今年登上美國史丹佛大學專家團隊公布「全球前2%頂尖科學家-終身科學影響力」榜單，肯定學術影響力，實至名歸。

許文蔚指出，長庚醫療體系像是一塊金礦，提供豐富資源給研究團隊，促成醫療技術穩定成長，也感謝院長重視研究，率領同仁參加各項研討會，目前嘉義長庚每年發表300多篇論文，相信未來會有更多長庚醫師獲榮譽，會繼續做好臨床服務，並將技術傳授給更多人。

翁章梁說，在全球的研究學者中獲得前2%頂尖認證十分不易，代表獲獎者在該領域必須要有傑出貢獻，許文蔚在嘉義服務20多年，過去曾任院長及副院長，同時也是膝關節及骨科治療的權威，獲得這項殊榮實至名歸，同時也祝賀醫師們11月12日醫師節快樂。

嘉義長庚院長楊仁宗說，若要提升醫療品質，醫師們就要持續精進自身能力，只要努力就會有結果，許文蔚獲得這項殊榮就是最好的典範，未來嘉義長庚醫院將會繼續栽培研究醫師，也感謝嘉義縣政府長期支持長庚團隊，肯定同仁的付出。

嘉義長庚榮譽院長許文蔚榮獲全球前2%頂尖科學家，縣長翁章梁（左）今到醫院頒獎肯定成就。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚榮譽院長許文蔚榮獲全球前2%頂尖科學家，縣長翁章梁（左）今到醫院頒獎肯定成就。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚榮譽院長許文蔚開創台灣關節內視鏡手術，今年榮獲全球前2%頂尖科學家。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚榮譽院長許文蔚開創台灣關節內視鏡手術，今年榮獲全球前2%頂尖科學家。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 長庚 醫師 膝關節

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