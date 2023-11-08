渣打馬拉松周日登場 台北天氣如何吳聖宇這樣說

渣打公益馬拉松周日（12日）在台北開跑，預估有上萬人參加，天氣如何，不少人很關心。天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估台北市區為陰天有小雨或飄雨，清晨低溫20度上下，白天高溫23-24度左右，東北風，空曠地區陣風較強。

今天是立冬，吳聖宇指出，今天是一個暖熱的立冬，預報來看今明兩天(8-9日)，甚至到周五(10日)上半天暖空氣北上，各地溫度偏暖，包括北部在內，高溫普遍可達30度以上，而且天氣穩定，各地都是多雲或晴朗的天氣型態。

吳聖宇說，要等到周五下半天東北季風增強，天氣才會再有變化，周末迎風面地區將轉為濕涼的天氣型態，中南部還是大致穩定，白天溫暖、夜晚清晨偏涼，日夜溫差變化大。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必要有保暖的準備。