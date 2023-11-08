代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今表示，目前「人工生殖法」中已有代理孕母相關規定，而現在是禁止的。不過，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案也逐漸成形。至於未來代理孕母不再禁止或是開放，將有待社會大眾討論。

柯文哲昨推出「搶救少子化，十全大補湯」政策，他提出，代理孕母入法等政策，認為行政院要成立「人口發展委員會」，由政務委員專責，專責解決少子化問題。

薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委會審查衛福部預算，並於會前受訪。薛瑞元首次鬆口表示，代理孕母相關法規，將會納入「人工生殖法草案」審議，這樣才能讓民眾有所選擇。但這部分如果在立法院審議時，決定不開放，衛福部會表示尊重。