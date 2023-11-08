快訊

網紅染毒道歉 律師：Joeman影片很高明 蕾菈夫婦犯4大錯

知名泡芙店「品好乳酪」倒閉！員工爆欠薪2個月 老闆證實：關閉所有店面

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元首次鬆口表示，代理孕母相關法規，將納入「人工生殖法草案」修法審議。記者沈能元／攝影
薛瑞元首次鬆口表示，代理孕母相關法規，將納入「人工生殖法草案」修法審議。記者沈能元／攝影

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部薛瑞元今表示，目前「人工生殖法」中已有代理孕母相關規定，而現在是禁止的。不過，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案也逐漸成形。至於未來代理孕母不再禁止或是開放，將有待社會大眾討論。

柯文哲昨推出「搶救少子化，十全大補湯」政策，他提出，代理孕母入法等政策，認為行政院要成立「人口發展委員會」，由政務委員專責，專責解決少子化問題。

薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委會審查衛福部預算，並於會前受訪。薛瑞元首次鬆口表示，代理孕母相關法規，將會納入「人工生殖法草案」審議，這樣才能讓民眾有所選擇。但這部分如果在立法院審議時，決定不開放，衛福部會表示尊重。

代理孕母 薛瑞元 衛福部 少子化

延伸閱讀

獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

陳建仁否認畜產會得標計畫檢驗含雞蛋 賴士葆晚間打臉

黃珊珊曝柯文哲將與副手拍照、鄒開蓮今現身競總引聯想 柯辦回應了

藍委關切戰時台灣醫療物資撐多久 薛瑞元：印象中3個月

相關新聞

茶裡加沙子？餐廳將祖傳沙茶翻譯「Sand tea」 網笑：這種茶好喝嗎？

先前某五星級大飯店曾在菜單英文翻譯上面出大錯，鬧了笑話。日前有一名網友發文表示，看到一間餐廳的醬料區也出現了同樣的問題，引發網友熱議，笑稱「這種茶好喝嗎？」

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今表示，目前「人工生殖法」中已有代理孕母相關規定，而現在是禁...

又有熱帶擾動發展 天氣風險：周五鋒面通過北東濕涼高低溫1字頭

今立冬但回暖，日夜溫差大， 天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必...

薛瑞元鬆口擬開放代理孕母 代孕推動者：盼不只是說說

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家...

代理孕母有望解禁？民團籲擱置代理孕母 先處理這2族群

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法；衛福部長薛瑞元今亦表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，草案也逐漸成形...

今立冬迎秋老虎！吳德榮：周五入秋最強東北季風報到 低溫15度以下

東北季風減弱，白天氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在自「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起東北季風減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。