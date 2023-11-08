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茶裡加沙子？餐廳將祖傳沙茶翻譯「Sand tea」 網笑：這種茶好喝嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看見祖傳沙茶，英文被翻譯成「Sand tea」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有網友看見祖傳沙茶，英文被翻譯成「Sand tea」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

先前某五星級大飯店曾在菜單英文翻譯上面出大錯，鬧了笑話。日前有一名網友發文表示，看到一間餐廳的醬料區也出現了同樣的問題，引發網友熱議，笑稱「這種茶好喝嗎？」

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「我讀書少，你不要騙我」。從照片中可見，有一間餐廳在醬料區立了一個牌子上頭寫著祖傳沙茶，但英文卻翻譯成「Sand tea」，讓原PO看傻了眼，差點笑出來。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這翻譯，太牛了」、「那個英文，真的是這樣嗎？」、「超好笑，google沙茶，真的是Sand tea耶」、「像這種西方沒有的，直接音譯就好了」、「那是2個單字了吧，茶裡面加了沙子？笑死」。

不過也有網友回應「大英百科全書是翻成myster sand tea」、「真的翻譯成這樣，會被誤會吧，沙茶是調味料，不是真的在喝的茶」、「懂英文的人看到，這沙配茶能吃嗎？」

有網友表示「對啊，真的騙我沒讀書，祖傳沙茶，應該是一個形容詞跟兩個名詞，英文為什麼只有兩個單字」、「要讓外國人知道沙茶醬就直接翻Sacha sauce 就好，不用找類似的醬翻譯呀，這樣吃過沙茶醬的外國人喜歡這味道就會知道他喜歡的醬叫Sacha」，懂英文翻譯的網友則認為「它不是西方傳統有的東西，所以是音譯shacha sauce就可以了」 。

沙茶 醬料區 sauce shacha 祖傳 Google

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